Мечты сбываются. Новогодняя елка для одаренных детей прошла в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
Глава города Владислав Пинаев высказал поздравления одаренным детям, посетившим новогоднюю елку.
В Городском дворце детского и юношеского творчества прошла новогодняя городская елка, в которой участвовали более 300 победителей и призеров олимпиад и различных конкурсов.
Мэр отметил в своей речи, что в городе осуществляется капитальное строительство школ. По его словам, за последние годы отремонтировано 10 учебных заведений.
Все дети получили новогодние подарки, а также смогли посмотреть новогоднее представление.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле состоялось открытие главной ёлки в ледовом городке.