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Новогодняя елка для одаренных детей прошла в Нижнем Тагиле

Мечты сбываются. Новогодняя елка для одаренных детей прошла в Нижнем Тагиле

28 декабря 2023, 17:19
Фото: Мэрия Нижнего Тагила

Новогодняя елка для одаренных детей прошла в Нижнем Тагиле

Мэр Нижнего Тагила поздравил детей с наступающими праздниками.

Глава города Владислав Пинаев высказал поздравления одаренным детям, посетившим новогоднюю елку.

В Городском дворце детского и юношеского творчества прошла новогодняя городская елка, в которой участвовали более 300 победителей и призеров олимпиад и различных конкурсов.

Мэр отметил в своей речи, что в городе осуществляется капитальное строительство школ. По его словам, за последние годы отремонтировано 10 учебных заведений.

Все дети получили новогодние подарки, а также смогли посмотреть новогоднее представление.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле состоялось открытие главной ёлки в ледовом городке.

В десятках дворов Нижнего Тагила появятся новогодние елки
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