Мужчина с ножом бегал по подъезду в Академическом. Он довел жителей до паники

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Незадолго до этого он поругался с жильцами, так как они жаловались на громкую музыку в ночное время. Очевидец рассказал, что сначала сосед притих, но потом уже сам вышел с ножом и стал стучаться ко всем.
Другие соседи утверждают, что жители уже не раз жаловались на дебошира. Никакого действия это не возымело. Жители также заявляют, что полиция на жалобы не реагирует и никто на вызовы не приезжает, пишет Е1.
В УМВД по Екатеринбургу рассказали, что в дом выезжали сотрудники полиции. На данный момент проводится проверка.
Напомним, накануне в Верхней Пышме мужчина набросился с ножом на своих родителей. Он убил отца и пытался зарезать мать. Однако она чудом выжила.