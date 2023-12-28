tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:27

Published Сегодня, 05:27

Modified Сегодня, 05:29

Updated Сегодня, 05:29

Мужчина с ножом напугал жителей дома в Екатеринбурге

Мужчина с ножом бегал по подъезду в Академическом. Он довел жителей до паники

28 декабря 2023, 05:27
Фото: 1MI

Мужчина с ножом напугал жителей дома в Екатеринбурге

Буйный сосед напугал жителей дома на улице Евгения Савкова, 46 в Екатеринбурге. Местные жители заявляют, что он уже не один раз ломал входную дверь, а в ночь на 28 декабря с ножом ходил по подъезду и стучался в двери.

Незадолго до этого он поругался с жильцами, так как они жаловались на громкую музыку в ночное время. Очевидец рассказал, что сначала сосед притих, но потом уже сам вышел с ножом и стал стучаться ко всем.

Другие соседи утверждают, что жители уже не раз жаловались на дебошира. Никакого действия это не возымело. Жители также заявляют, что полиция на жалобы не реагирует и никто на вызовы не приезжает, пишет Е1.

В УМВД по Екатеринбургу рассказали, что в дом выезжали сотрудники полиции. На данный момент проводится проверка.

Напомним, накануне в Верхней Пышме мужчина набросился с ножом на своих родителей. Он убил отца и пытался зарезать мать. Однако она чудом выжила.

Жительница Березовского убила сожителя и ранила еще двоих возлюбленных
Узнать подробнее
Читайте также:
В Свердловской области женщина пыталась убить своего ребенкаВ Красноуфимске гирлянда убила годовалого ребенкаВ Нижнем Тагиле задержан мужчина, убивший петербурженку 26 лет назад
#Полиция#Криминал#Оружие#Жалоба#Мужчина#Жители#18+#Екатеринбург#Ирина Кирилова
Подпишитесь
Инопредприниматели: чем в Нижнем Тагиле владеют фирмы из недружественных стран Европы
26 декабря, 07:47
Инопредприниматели: какие фирмы в Нижнем Тагиле зарегистрированы в офшорах?
26 декабря, 07:48
На полгода перекроют улицу Октябрьской революции в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:19
Решил отдохнуть. ГИБДД Нижнего Тагила рассказало подробности смертельного ДТП
Вчера, 15:13
Путин поручил повысить зарплату учителей в регионах
Вчера, 16:01
Общественному транспорту в Екатеринбурге грозит остановка из-за мощного снегопада
Вчера, 16:33