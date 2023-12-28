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Уголовное дело возбуждено из-за расселения домов в Екатеринбурге

На месте старых домов на Челюскинцев в Екатеринбурге появятся жилые высотки

28 декабря 2023, 03:59
Фото: 1MI

Уголовное дело возбуждено из-за расселения домов в Екатеринбурге

Уголовное дело было возбуждено в Екатеринбурге из-за расселения и сноса жилых домов. Речь идет о квартале, расположенным за мостом на улице Челюскинцев. Там должны появиться новые дома.

Дело возбуждено по статье за злоупотребление должностными полномочиями, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник. Конфликт возник из-за домов на Энергостроителей 1, 5 и 11. Согласно данным ГИС ЖКХ, дома не являются аварийными, однако постановление о сносе было подписано.

Источник отметил, что дома были расселены как аварийные. При этом застройщик утверждает, что причиной конфликта стало недовольство выплатами. А дело было заведено, потому что о происходящем стало известно главе СК Александру Бастрыкину.

В «Бруснике», которая планирует заниматься застройкой, рассказали, что уже почти 90% жителей расселено. Однако часть собственников с ценой выкупа были не согласны. По мнению застройщика, они ищут способы увеличения итоговой суммы. Дело было возбуждено, по словам представителей, формально, чтобы предоставить жителям более детальные ответы.

Напомним, ранее в Екатеринбурге была одобрена скандальная стройка около парка 50-летия ВЛКСМ. Ранее на «прямой линии» президент РФ Владимир Путин заявлял, что сам парк застраивать не будут. Его было предложено благоустроить.

#Город#Уголовное дело#Строительство#Конфликт#Дома#Екатеринбург#Ирина Кирилова#СК
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