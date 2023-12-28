На месте старых домов на Челюскинцев в Екатеринбурге появятся жилые высотки

В «Бруснике», которая планирует заниматься застройкой, рассказали, что уже почти 90% жителей расселено. Однако часть собственников с ценой выкупа были не согласны. По мнению застройщика, они ищут способы увеличения итоговой суммы. Дело было возбуждено, по словам представителей, формально, чтобы предоставить жителям более детальные ответы.