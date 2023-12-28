На месте старых домов на Челюскинцев в Екатеринбурге появятся жилые высотки

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
Modified Сегодня, 04:01
Updated Сегодня, 04:01
Дело возбуждено по статье за злоупотребление должностными полномочиями, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник. Конфликт возник из-за домов на Энергостроителей 1, 5 и 11. Согласно данным ГИС ЖКХ, дома не являются аварийными, однако постановление о сносе было подписано.
Источник отметил, что дома были расселены как аварийные. При этом застройщик утверждает, что причиной конфликта стало недовольство выплатами. А дело было заведено, потому что о происходящем стало известно главе СК Александру Бастрыкину.
В «Бруснике», которая планирует заниматься застройкой, рассказали, что уже почти 90% жителей расселено. Однако часть собственников с ценой выкупа были не согласны. По мнению застройщика, они ищут способы увеличения итоговой суммы. Дело было возбуждено, по словам представителей, формально, чтобы предоставить жителям более детальные ответы.
Напомним, ранее в Екатеринбурге была одобрена скандальная стройка около парка 50-летия ВЛКСМ. Ранее на «прямой линии» президент РФ Владимир Путин заявлял, что сам парк застраивать не будут. Его было предложено благоустроить.