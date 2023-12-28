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Двух террористов приговорили к 24 годам лишения свободы на Урале

На Урале вынесены приговоры двум террористам

28 декабря 2023, 11:39
Фото: Midjourney

Двух террористов приговорили к 24 годам лишения свободы на Урале

На Урале суд приговорил двух местных жителей, которые планировали террористические акты в Екатеринбурге и Новоуральске.

Оба осужденных проведут в итоге 24 года за решеткой. Первого мужчину, как сообщает пресс-служба УФСБ России по региону, задержали во время подготовки к поджогу административного здания в Екатеринбурге. Оказалось, что он поддерживает режим Киева, кроме того, он подчеркнул свои желание стрелять в представителей власти страны. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Второй преступник планировал поджечь военкомат в Новоуральске. Более того, он был членом экстремистской организации «Граждане СССР». Теперь, согласно судебному решению, он приговорен к 18 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на 6 лет мужчину осудили за организацию теракта в Екатеринбурге.

#Свердловская область#Уголовное дело#Криминал#Уголовная ответственность#Тюрьма#Терроризм#Террорист#Екатеринбург#Камилла Булгакова
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