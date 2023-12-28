На Урале вынесены приговоры двум террористам

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Оба осужденных проведут в итоге 24 года за решеткой. Первого мужчину, как сообщает пресс-служба УФСБ России по региону, задержали во время подготовки к поджогу административного здания в Екатеринбурге. Оказалось, что он поддерживает режим Киева, кроме того, он подчеркнул свои желание стрелять в представителей власти страны. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.
Второй преступник планировал поджечь военкомат в Новоуральске. Более того, он был членом экстремистской организации «Граждане СССР». Теперь, согласно судебному решению, он приговорен к 18 годам лишения свободы.
Ранее сообщалось, что на 6 лет мужчину осудили за организацию теракта в Екатеринбурге.