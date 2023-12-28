На Урале вынесены приговоры двум террористам

Оба осужденных проведут в итоге 24 года за решеткой. Первого мужчину, как сообщает пресс-служба УФСБ России по региону, задержали во время подготовки к поджогу административного здания в Екатеринбурге. Оказалось, что он поддерживает режим Киева, кроме того, он подчеркнул свои желание стрелять в представителей власти страны. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.