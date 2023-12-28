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Снегопады не отступят в Свердловской области

Надвигаются холода: прогноз погоды по Свердловской области

28 декабря 2023, 04:48
Фото: 1MI

Снегопады не отступят в Свердловской области

28 декабря синоптики прогнозируют приход еще одного циклона, который движется на восток Свердловской области с европейской части России.

В зону влияния циклона попадут Ирбит, Каменск-Уральский, а также районы расположенные восточнее. Атмосферное течение будет сопровождаться снегопадами, которые сменятся снижением температуры. На Среднем Урале ожидается падение температуры до -10 градусов, дневная будет держаться в пределах от -4 до -9 градусов.

В Нижний Тагил в первые дни новогодних каникул прийдут холода, пик морозов ожидается 3 января. Градусники зафиксируют -32 градуса ночью и -29 — днем. Но уже 5 числа прийдет третья волна активных снегопадов, которая будет сопровождаться небольшим потеплением до -12 градусов ночью и -5 — днем.

Прогноз погоды по Нижнему ТагилуПрогноз погоды по Нижнему Тагилу
Прогноз погоды по Нижнему Тагилу
Фото: Gismeteo.ru

Напоминаем, в Свердловской и Челябинской областях с выпадением рекордного с 1917 года количества осадков происходили отмены междугородных автобусных рейсов.

Морозы до -31 градуса ожидаются в Нижнем Тагиле в новогодние праздники
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