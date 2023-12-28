Надвигаются холода: прогноз погоды по Свердловской области

В зону влияния циклона попадут Ирбит, Каменск-Уральский, а также районы расположенные восточнее. Атмосферное течение будет сопровождаться снегопадами, которые сменятся снижением температуры. На Среднем Урале ожидается падение температуры до -10 градусов, дневная будет держаться в пределах от -4 до -9 градусов.