Надвигаются холода: прогноз погоды по Свердловской области

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 04:49
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В зону влияния циклона попадут Ирбит, Каменск-Уральский, а также районы расположенные восточнее. Атмосферное течение будет сопровождаться снегопадами, которые сменятся снижением температуры. На Среднем Урале ожидается падение температуры до -10 градусов, дневная будет держаться в пределах от -4 до -9 градусов.
В Нижний Тагил в первые дни новогодних каникул прийдут холода, пик морозов ожидается 3 января. Градусники зафиксируют -32 градуса ночью и -29 — днем. Но уже 5 числа прийдет третья волна активных снегопадов, которая будет сопровождаться небольшим потеплением до -12 градусов ночью и -5 — днем.
Напоминаем, в Свердловской и Челябинской областях с выпадением рекордного с 1917 года количества осадков происходили отмены междугородных автобусных рейсов.