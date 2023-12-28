Непогода вносит свои коррективы в планы автомобилистов Екатеринбурга

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Люди ждут оформления по ДТП более 10 часов, сообщается, что очередь двигается, только, когда кто-то уходит, поскольку нет времени ждать.
Сообщается, что порой в комнате может находиться 40 человек, без учета тех, кто временно покидает пункт, чтобы выйти на улицу. Кроме того, позвонить в ГИБДД практически невозможно.
Представители ГИБДД утверждают, что их система все время зависает на несколько часов, и это проблема не только в данном отделении, но и во всей области, отмечает портал E1.
Осенью сообщалось, что в Екатеринбурге будет работать лишь один пункт оформления ДТП, на Водительском проезде, однако он так и не начал свою работу. На данный момент весь город может обратиться лишь в две точки при попадании в аварию.
Ранее сообщались подробности ДТП на улице Циолковского в Нижнем Тагиле.