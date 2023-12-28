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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Жители Екатеринбурга застряли в многочасовых очередях из-за оформления ДТП

Непогода вносит свои коррективы в планы автомобилистов Екатеринбурга

28 декабря 2023, 15:05
Фото: 1MI

Жители Екатеринбурга застряли в многочасовых очередях из-за оформления ДТП

Екатеринбуржцы вынуждены проводить по 10 часов, ожидая своей очереди на оформление ДТП.

Люди ждут оформления по ДТП более 10 часов, сообщается, что очередь двигается, только, когда кто-то уходит, поскольку нет времени ждать.

Сообщается, что порой в комнате может находиться 40 человек, без учета тех, кто временно покидает пункт, чтобы выйти на улицу. Кроме того, позвонить в ГИБДД практически невозможно.

Представители ГИБДД утверждают, что их система все время зависает на несколько часов, и это проблема не только в данном отделении, но и во всей области, отмечает портал E1.

Осенью сообщалось, что в Екатеринбурге будет работать лишь один пункт оформления ДТП, на Водительском проезде, однако он так и не начал свою работу. На данный момент весь город может обратиться лишь в две точки при попадании в аварию.

Ранее сообщались подробности ДТП на улице Циолковского в Нижнем Тагиле.

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#Происшествия#Транспорт#ДТП#Полиция#Очередь#ЧП#Екатеринбург#Инцидент#Камилла Булгакова
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