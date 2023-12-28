Ногу 5-летнего мальчика затянуло в эскалатор торгового центра в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
При совершении подъема наверх нога ребенка попала в «западню» подъемного механизма. Стопа крохи наполовину попала внутрь. Ее высвобождали около 15 минут. Малыш находился на лестничном подъемнике в сопровождении своей матери, сообщает в своем телеграм-канале Ural-Mash.
По уточняющей информации Минздрава Свердловской области, в настоящий момент жизнь ребенка не находится под угрозой, с травмой стопы он был госпитализирован в одну из больниц Екатеринбурга. Доктора оказывают ему необходимую медицинскую помощь.
Ранее в одном из торговых центров Екатеринбурга инвалид-колясочник потерял равновесие на эскалаторе и упал.