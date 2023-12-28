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Ножка малыша застряла в эскалаторе торгового центра Екатеринбурга

Ногу 5-летнего мальчика затянуло в эскалатор торгового центра в Екатеринбурге

28 декабря 2023, 12:11
Фото: 1MI

Ножка малыша застряла в эскалаторе торгового центра Екатеринбурга

Несчастный случай произошел с 5-летним малышом на эскалаторе внутри ТЦ «Карнавал» в Екатеринбурге.

При совершении подъема наверх нога ребенка попала в «западню» подъемного механизма. Стопа крохи наполовину попала внутрь. Ее высвобождали около 15 минут. Малыш находился на лестничном подъемнике в сопровождении своей матери, сообщает в своем телеграм-канале Ural-Mash.

Момент высвобождения ножки малышаМомент высвобождения ножки малыша
Момент высвобождения ножки малыша
Фото: Ural Mash

По уточняющей информации Минздрава Свердловской области, в настоящий момент жизнь ребенка не находится под угрозой, с травмой стопы он был госпитализирован в одну из больниц Екатеринбурга. Доктора оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

Ранее в одном из торговых центров Екатеринбурга инвалид-колясочник потерял равновесие на эскалаторе и упал.

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#Происшествия#Александра Логинова#Ребенок#Травма#Дети#Торговый центр#Несчастный случай#Эскалатор#ТЦ#ТЦ Карнавал#Екатеринбург#Инцидент
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