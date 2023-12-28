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Пассажиры толкали автобус №48 в Екатеринбурге во время снегопада

Пассажиры вытаскивали из сугроба автобус в Екатеринбурге

28 декабря 2023, 10:31
Фото: 1MI

Пассажиры толкали автобус №48 в Екатеринбурге во время снегопада

В Екатеринбурге пассажирам автобуса №48 пришлось вытаскивать транспортное средство из сугроба. Только после того, как автобус толкали несколько мужчин, он смог продолжить путь.

Это произошло в утреннее время 28 декабря в районе Широкой речки. Об этом сообщается в паблике «Инцидент Екатеринбург».

Ждали автобус на конечной целый час. Потом еще минут 10 не мог развернуться, — отметил пассажир.

Судя по видео с мест событий, автобус был заполнен пассажирами. Толкали его около восьми мужчин.

Напомним, что в Екатеринбурге наблюдаются сильные снегопады. Также они охватили Свердловскую область в целом, и некоторые другие регионы страны.

Недавно, 27 декабря, автобус пришлось толкать пассажирам из Екатеринбурга. Тогда транспортное средство смогло продолжить путь благодаря пятерым мужчинам.

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#Транспорт#Первоуральск#Свердловская область#Автобус#Снегопад#Широкая речка#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Сугроб
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