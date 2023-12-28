Пассажиры вытаскивали из сугроба автобус в Екатеринбурге

Пассажиры толкали автобус №48 в Екатеринбурге во время снегопада

В Екатеринбурге пассажирам автобуса №48 пришлось вытаскивать транспортное средство из сугроба. Только после того, как автобус толкали несколько мужчин, он смог продолжить путь.