Пассажиры вытаскивали из сугроба автобус в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Это произошло в утреннее время 28 декабря в районе Широкой речки. Об этом сообщается в паблике «Инцидент Екатеринбург».
Ждали автобус на конечной целый час. Потом еще минут 10 не мог развернуться, — отметил пассажир.
Судя по видео с мест событий, автобус был заполнен пассажирами. Толкали его около восьми мужчин.
Напомним, что в Екатеринбурге наблюдаются сильные снегопады. Также они охватили Свердловскую область в целом, и некоторые другие регионы страны.
Недавно, 27 декабря, автобус пришлось толкать пассажирам из Екатеринбурга. Тогда транспортное средство смогло продолжить путь благодаря пятерым мужчинам.