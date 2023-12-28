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Published Сегодня, 05:04

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Updated Сегодня, 05:06

Узаконить статус наставника предложида Путину педагог из Нижнего Тагила

Педагог из Нижнего Тагила предложила Путину создать закон о наставичестве

28 декабря 2023, 05:04
Фото: официальный сайт Кремля

Узаконить статус наставника предложида Путину педагог из Нижнего Тагила

Мастер производственного обучения Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств и сервиса Елена Литвинова предложила президенту Владимиру Путину создать закон для регулирования статуса наставника. Инициативу она озвучила в ходе Госсовета в Москве.

Она отметила, что наставничество актуально и имеется необходимость регулировать эту деятельность. Также, по ее мнению, нужно официально закрепить статус наставника.

Педагог попросила рассмотреть предложение о создании закона, который будет регулировать этот вид деятельности, и документа, указывающего требования к наставникам. Литвинова рассказала, что на данный момент много специалистов, готовых делиться опытом и знаниями.

Преподаватель отметила отдельно реверсивное наставничество, когда ученик тоже может делиться с преподавателем своими знаниями.

Владимир Путин поблагодарил педагога за предложения.

Напомним, ранее Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о том, чтобы повысить зарплату учителям, особенно в тех регионах, где она сильно ниже средней.

#Общество#Нижний Тагил#Владимир Путин#Закон#Учитель#Педагог#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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