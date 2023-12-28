Педагог из Нижнего Тагила предложила Путину создать закон о наставичестве

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Она отметила, что наставничество актуально и имеется необходимость регулировать эту деятельность. Также, по ее мнению, нужно официально закрепить статус наставника.
Педагог попросила рассмотреть предложение о создании закона, который будет регулировать этот вид деятельности, и документа, указывающего требования к наставникам. Литвинова рассказала, что на данный момент много специалистов, готовых делиться опытом и знаниями.
Преподаватель отметила отдельно реверсивное наставничество, когда ученик тоже может делиться с преподавателем своими знаниями.
Владимир Путин поблагодарил педагога за предложения.
Напомним, ранее Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о том, чтобы повысить зарплату учителям, особенно в тех регионах, где она сильно ниже средней.