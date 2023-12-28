tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

Мужчина угодил под авто при переходе на красный сигнал светофора в Нижнем Тагиле

Переходил на красный: подробности ДТП на улице Циолковского в Нижнем Тагиле

28 декабря 2023, 13:14
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Мужчина угодил под авто при переходе на красный сигнал светофора в Нижнем Тагиле

По уточняющей информации ГИБДД, 44-летний водитель иномарки допустил наезд на 65-летнего жителя Нижнего Тагила, переходившего дорогу на красный сигнал светофора.

Шофер избежать столкновения не смог. Инцидент случился 28 декабря в 11:45 на регулируемом переходе. Пешеход​ получил травмы и госпитализирован, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

У водителя стаж управления составляет 26 лет, имеется 37 штрафов за нарушение ПДД. По итогам алкотестирования мужчина оказался трезв.

ГИБДД напоминает участникам дорожного движения о важности выполнения требований сигналов светофора. Водители обязаны снизить скорость автомобиля при его приближении к зебре.

Ранее TagilCity.ru сообщила о сбитом мужчине и лежавшем на дороге в крови на улице Циолковского.

Пенсионерка переходила через дорогу в Екатеринбурге и попала под машину
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге столкнулись два авто, но сильно досталось девушке на тротуареОтвлекся на телефон: подробности ДТП с пострадавшим ребенком в Нижнем ТагилеВыскочил неожиданно: пожилой водитель сбил мужчину в Нижнем Тагиле
#Происшествия#Транспорт#Нижний Тагил#Александра Логинова#ДТП#ГИБДД#Полиция#Светофор#Пострадавший#Зебра#Госпитализация#Екатеринбург#Инцидент#Запрещающий сигнал
Подпишитесь
Инопредприниматели в Нижнем Тагиле: на чем зарабатывают бизнесмены из экс-стран СССР
26 декабря, 07:47
Инопредприниматели в Нижнем Тагиле: на чем зарабатывают фирмы из дружественных стран
26 декабря, 07:48
Водители уходят на УВЗ: перевозчики заявили о нехватке кадров на автобусах в Тагиле
Сегодня, 08:49
«Похож на алкаша». В Нижнем Тагиле на дороге сбили пешехода
Сегодня, 07:28
Свердловский омбудсмен выступила против исправцентра около школы в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:07
Кто может не ходить на работу из-за снегопада
Сегодня, 09:59