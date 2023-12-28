Переходил на красный: подробности ДТП на улице Циолковского в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Шофер избежать столкновения не смог. Инцидент случился 28 декабря в 11:45 на регулируемом переходе. Пешеход получил травмы и госпитализирован, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
У водителя стаж управления составляет 26 лет, имеется 37 штрафов за нарушение ПДД. По итогам алкотестирования мужчина оказался трезв.
ГИБДД напоминает участникам дорожного движения о важности выполнения требований сигналов светофора. Водители обязаны снизить скорость автомобиля при его приближении к зебре.
Ранее TagilCity.ru сообщила о сбитом мужчине и лежавшем на дороге в крови на улице Циолковского.