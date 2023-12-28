По пути с работы житель Екатеринбурга выкопал 10 фур

Мужчина является механиком, чемпионом Урала по автомодельному спорту и призером ЧР-2020. 26 декабря примерно в 20:00 он ехал с работы, встал в пробке. В этот момент он обратил внимание, что фуры застряли под мостом. Он решил помочь водителям, и вместе с ними вытолкал транспортные средства.