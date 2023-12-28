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10 фур выкопал житель Екатеринбурга во время снегопада

По пути с работы житель Екатеринбурга выкопал 10 фур

28 декабря 2023, 14:02
Фото: 1MI

10 фур выкопал житель Екатеринбурга во время снегопада

В Екатеринбурге неравнодушный местный житель Александр Иванов по пути на работу помог 10 транспортным средствам выбраться из снега.

В результате он выкопал 10 фур, которые застряли на Шефской. Об этом сообщает «Урал Мэш».

Мужчина является механиком, чемпионом Урала по автомодельному спорту и призером ЧР-2020. 26 декабря примерно в 20:00 он ехал с работы, встал в пробке. В этот момент он обратил внимание, что фуры застряли под мостом. Он решил помочь водителям, и вместе с ними вытолкал транспортные средства.

Помогал ему автомобилист из соседней машины. Он купил отсев, который бросал под машины, пока Александр тягал фуры. Работу он доделал примерно у полуночи — было освобождено семь фур. Остальные вытаскивались уже на следующий день.

Ранее сообщалось, что пассажиры вытаскивали из сугроба автобус в Екатеринбурге. Делали это восемь мужчин.

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#Транспорт#Свердловская область#Помощь#Пробка#Водители#Екатеринбург#Механик#Фуры#Дарья Сорокина
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