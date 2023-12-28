По пути с работы житель Екатеринбурга выкопал 10 фур

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
В результате он выкопал 10 фур, которые застряли на Шефской. Об этом сообщает «Урал Мэш».
Мужчина является механиком, чемпионом Урала по автомодельному спорту и призером ЧР-2020. 26 декабря примерно в 20:00 он ехал с работы, встал в пробке. В этот момент он обратил внимание, что фуры застряли под мостом. Он решил помочь водителям, и вместе с ними вытолкал транспортные средства.
Помогал ему автомобилист из соседней машины. Он купил отсев, который бросал под машины, пока Александр тягал фуры. Работу он доделал примерно у полуночи — было освобождено семь фур. Остальные вытаскивались уже на следующий день.
Ранее сообщалось, что пассажиры вытаскивали из сугроба автобус в Екатеринбурге. Делали это восемь мужчин.