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Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

В Нижнем Тагиле пешеход попал под колеса автомобиля

«Похож на алкаша». В Нижнем Тагиле на дороге сбили пешехода

28 декабря 2023, 07:28
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле пешеход попал под колеса автомобиля

28 декабря около 12.00 на перекрестке улиц Циолковского и Пархоменко сбили мужчину. Очевидцы сообщили, что пострадавший получил травмы, но остался жив.
Похож на алкаша. Шел из магазина с продуктами. Судя по дыре в полноска, мужик маргинал. Лицо в крови. В сознании, шевелился, — рассказал TagilCity.ru очевидец происшествия.
Сбитый мужчинаСбитый мужчина
Место аварииМесто аварии
Место аварииМесто аварии
Сбитый мужчина
Фото: tagilcity.ru

На момент публикации комментария от ГИБДД не поступило. Подробности происшествия будут позже.

Напомним, 14 декабря водитель автомобиля такси Renault Logan сбил мужчину, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Происшествие случилось на перекрестке улиц Фрунзе и Космонавтов. Водитель увез пострадавшего в больницу сам.

«Переходил дорогу на зеленый»: водитель сбил пешехода на перекрестке в Нижнем Тагиле
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#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#ДТП#ГИБДД#Пешеход#Анна Григорьева#Екатеринбург#Авария
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