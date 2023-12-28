«Похож на алкаша». В Нижнем Тагиле на дороге сбили пешехода

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Похож на алкаша. Шел из магазина с продуктами. Судя по дыре в полноска, мужик маргинал. Лицо в крови. В сознании, шевелился, — рассказал TagilCity.ru очевидец происшествия.
Напомним, 14 декабря водитель автомобиля такси Renault Logan сбил мужчину, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Происшествие случилось на перекрестке улиц Фрунзе и Космонавтов. Водитель увез пострадавшего в больницу сам.