Пойман сообщник аферистов, на 2 млн рублей обокравших пожилых тагильчан

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
Первые сообщения от потерпевших поступили в полицию еще в начале декабря 2023 года. Двух женщин, проживающих в районе ГГМ и Выя, жулики «развели» по схеме «ДТП с родственником». Злоумышленникам удалось обогатиться суммарно на 400 тысяч рублей. Передача денежных средств осуществлялась через курьера.
Сотрудники отдельного подразделения МУ МВД «Нижнетагильское», состоящего из опытных сыщиков, специализирующихся на преступлениях подобного характера, взяли посыльного в разработку. Тагильчанки помогли стражам порядка составить портрет предполагаемого сообщника.
Попался гражданин на третьем эпизоде, в котором его «работодатели» обрабатывали 77-летнюю тагильчанку с ГГМ по уже знакомой схеме. Поймать «бегунка» удалось по приметам из ориентировки и благодаря установленным в городе видеокамерам. Оперативники проследили маршрут передвижения молодого человека от места передачи «взятки» за «невозбуждение уголовного дела» до предполагаемого места проживания. Там юношу задержали полицейские.
Выяснилось, что несовершеннолетний не проживает в НИжнем Тагиле, приехал в город к девушке, с которой знаком из переписки. Предложение о легком заработке получил в Telegram. В ходе оперативных мероприятий сотрудники органов установили еще двух потерпевших — женщину 71 года и мужчину 75 лет, у которых выманили почти 1 млн рублей.
Теперь «гонцу» светит 159 статья УК РФ (мошенничество). В настоящий момент установлены 6 эпизодов с его участием, также проверяют его причастность и к другим аналогичным преступлениям.
Примечательно, что во время общения с преступниками абсолютно все жертвы не осознавали происходящего, думая, что реально помогают. И только после разговора с настоящими родственниками понимали, во что были втянуты.
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