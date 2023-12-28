Пойман сообщник аферистов, на 2 млн рублей обокравших пожилых тагильчан

Выяснилось, что несовершеннолетний не проживает в НИжнем Тагиле, приехал в город к девушке, с которой знаком из переписки. Предложение о легком заработке получил в Telegram. В ходе оперативных мероприятий сотрудники органов установили еще двух потерпевших — женщину 71 года и мужчину 75 лет, у которых выманили почти 1 млн рублей.