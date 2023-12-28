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Партию икры и газировки не пропустила Уральская таможня на границе с Казахстаном

«Праздник не пришел»: Уральская таможня запретила ввоз газировки в Екатеринбург

28 декабря 2023, 08:00
Фото: Отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.

Партию икры и газировки не пропустила Уральская таможня на границе с Казахстаном

8 килограмм красной икры горбуши остановила Уральская таможня на границе с Казахстаном при попытке вывоза из страны.

Нарушитель, не имея сертификата на продукцию Камчатского края, пытался вывезти рыбный деликатес из России в Петропавловск. Также сотрудники остановили партию известного по новогодней рекламе газированного напитка, ввозимого в Екатеринбург из Астаны. 20 тонн товара не имели соответствующей маркировки, потому остались стоять на Российско-Казахстанской границе, сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.

В сентябре 2023 года служба пресекла попытку незаконного провоза крупной партии арбузов и дынь.

Фото: Отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.
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#Происшествия#Александра Логинова#Таможня#Запрет#Таможенники#Икра#Ввоз#Екатеринбург#Вывоз#Инцидент#Газировка
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