«Праздник не пришел»: Уральская таможня запретила ввоз газировки в Екатеринбург

Нарушитель, не имея сертификата на продукцию Камчатского края, пытался вывезти рыбный деликатес из России в Петропавловск. Также сотрудники остановили партию известного по новогодней рекламе газированного напитка, ввозимого в Екатеринбург из Астаны. 20 тонн товара не имели соответствующей маркировки, потому остались стоять на Российско-Казахстанской границе, сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.