Прокуратура в Екатеринбурге начала проверку ослепшего подростка

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Вечером произошла стрельба из аэрозольного пистолета на лестничной площадке многоэтажного дома. Мужчина выстрелил в подростка из-за шума. Сообщается, что пострадавшим является молодой студент колледжа, который живет вместе с однокурсниками в съемной квартире. На учете он не состоит.
Известно, что за помощью к врачам пострадавший не обращался. Однако сейчас прокуратура региона организовала проверку произошедшего инцидента. Если будут обнаружены основания, то примут соответствующие меры прокурорского реагирования.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге сосед напал на подростков в подъезде с перцовым балоном.