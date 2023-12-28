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Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

В Екатеринбурге прокуратура заинтересовалась дракой в подъезде с подростком

Прокуратура в Екатеринбурге начала проверку ослепшего подростка

28 декабря 2023, 09:32
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге прокуратура заинтересовалась дракой в подъезде с подростком

В Екатеринбурге мужчина выстрелил в студента техникума из аэрозольного пистолета.

Вечером произошла стрельба из аэрозольного пистолета на лестничной площадке многоэтажного дома. Мужчина выстрелил в подростка из-за шума. Сообщается, что пострадавшим является молодой студент колледжа, который живет вместе с однокурсниками в съемной квартире. На учете он не состоит.

Известно, что за помощью к врачам пострадавший не обращался. Однако сейчас прокуратура региона организовала проверку произошедшего инцидента. Если будут обнаружены основания, то примут соответствующие меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге сосед напал на подростков в подъезде с перцовым балоном.

Пропавший в Екатеринбурге студент найден в другом городе
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#Происшествия#Прокуратура#Свердловская область#Полиция#Криминал#Екатеринбург#Инцидент#Камилла Булгакова
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