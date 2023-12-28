Прокуратура в Екатеринбурге начала проверку ослепшего подростка

Вечером произошла стрельба из аэрозольного пистолета на лестничной площадке многоэтажного дома. Мужчина выстрелил в подростка из-за шума. Сообщается, что пострадавшим является молодой студент колледжа, который живет вместе с однокурсниками в съемной квартире. На учете он не состоит.