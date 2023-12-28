Просим потерпеть: снег с улиц Екатеринбурга начнут вывозить в Новогодние каникулы

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
На текущий момент все силы сконцентрированы на уборке проезжих частей, пишет E1.ru. По информации комитета благоустройства города, массовый вывоз снега начнется в каникулы, когда не будет снегопадов.
Мы надеемся, что будет уже чуть меньше машин в городе, потому что начнутся сами праздничные мероприятия, — заявила председатель комитета благоустройстваДороги Тамара Благодаткова.
Также чиновник подчеркнула, затрагивая природные факторы, что снег это вода, когда много снега — это хорошо.
Ранее TagilCity.ru писала, выпавший снег даст весной достаточное количество влаги, способной обеспечить высокую урожайность в Уральском регионе.