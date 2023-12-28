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Улицы от снега в Екатеринбурге начнут освобождать в Новогодние каникулы

Просим потерпеть: снег с улиц Екатеринбурга начнут вывозить в Новогодние каникулы

28 декабря 2023, 09:49
Фото: 1MI

Улицы от снега в Екатеринбурге начнут освобождать в Новогодние каникулы

Администрация Екатеринбурга просит потерпеть горожан, городские улицы начнут расчищать от снежных завалов не раньше января.

На текущий момент все силы сконцентрированы на уборке проезжих частей, пишет E1.ru. По информации комитета благоустройства города, массовый вывоз снега начнется в каникулы, когда не будет снегопадов.

Мы надеемся, что будет уже чуть меньше машин в городе, потому что начнутся сами праздничные мероприятия, — заявила председатель комитета благоустройстваДороги Тамара Благодаткова.

Также чиновник подчеркнула, затрагивая природные факторы, что снег это вода, когда много снега — это хорошо.

Ранее TagilCity.ru писала, выпавший снег даст весной достаточное количество влаги, способной обеспечить высокую урожайность в Уральском регионе.

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#Общество#Транспорт#Александра Логинова#Снег#Снегопад#Муниципалитет#Дороги#Вывоз снега#Улицы#Коммунальные службы#Уборка улиц#Екатеринбург
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