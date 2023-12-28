Самолет с 30 пассажирами сел на реку в Якутии

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Предварительно известно, что это произошло из-за ошибки пилота. Такие данные сообщает местная прокуратура.
Членов экипажа проверят по статье о нарушении правил безопасности, также об эксплуатации самолета. На настоящий момент известно, что посадка на воду произошла при заходе судна на посадку в аэропорт Зырянка. Судно приземлилось правее ВПП.
В салоне находились 30 человек. Среди них двое детей и четверо членов экипажа. Никто не пострадал, всех пассажиров доставили до здания аэропорта.
Следствие полагает, что экипажем была допущена ошибка. Росавиация называет случившееся серьезным инцидентом. Проверку проводит и СК. Решение о буксировке воздушного судна планируется принять позднее.
Ранее неопытные летчики из-за снегопада приземлились в Баку вместо Екатеринбурга. Пилоты боялись совершить посадку в Кольцово из-за обилия снежного покрова. Поэтому они сделали несколько крюков.