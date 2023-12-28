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Published Сегодня, 07:25

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Updated Сегодня, 07:27

Пассажирский самолет сел на реку в Якутии

Самолет с 30 пассажирами сел на реку в Якутии

28 декабря 2023, 07:25
Фото: 1MI

Пассажирский самолет сел на реку в Якутии

В Якутии самолет Ан-24 с пассажирами сел на реку Колыма. Проводится проверка.

Предварительно известно, что это произошло из-за ошибки пилота. Такие данные сообщает местная прокуратура.

Членов экипажа проверят по статье о нарушении правил безопасности, также об эксплуатации самолета. На настоящий момент известно, что посадка на воду произошла при заходе судна на посадку в аэропорт Зырянка. Судно приземлилось правее ВПП.

В салоне находились 30 человек. Среди них двое детей и четверо членов экипажа. Никто не пострадал, всех пассажиров доставили до здания аэропорта.

Следствие полагает, что экипажем была допущена ошибка. Росавиация называет случившееся серьезным инцидентом. Проверку проводит и СК. Решение о буксировке воздушного судна планируется принять позднее.

Ранее неопытные летчики из-за снегопада приземлились в Баку вместо Екатеринбурга. Пилоты боялись совершить посадку в Кольцово из-за обилия снежного покрова. Поэтому они сделали несколько крюков.

Три самолета не могут вылететь из Кольцово в Екатеринбурге
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