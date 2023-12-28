«Сделали сюрприз»: машинист из Нижнего Тагила уволен по статье за ЧП с поездом ЕВРАЗа

После ЧП с локомотивом ЕВРАЗ НТМК и поездом РЖД машинист Сергей около месяца был на больничном. Вскоре он вернулся на работу, но в должности машиниста депо. Для этого с сотрудником было заключено дополнительное соглашение, в котором прописано, что до 14 января он занимает именно эту должность, вместо прежней.