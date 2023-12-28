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Updated Сегодня, 12:02

В Нижнем Тагиле уволен машинист за ЧП с локомотивом ЕВРАЗ НТМК

«Сделали сюрприз»: машинист из Нижнего Тагила уволен по статье за ЧП с поездом ЕВРАЗа

28 декабря 2023, 12:00
Фото: Midjourney

В Нижнем Тагиле уволен машинист за ЧП с локомотивом ЕВРАЗ НТМК

Машинист попавшего в аварию локомотива на железнодорожных путях ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле был уволен по статье 81.6 Трудового кодекса РФ.

После ЧП с локомотивом ЕВРАЗ НТМК и поездом РЖД машинист Сергей около месяца был на больничном. Вскоре он вернулся на работу, но в должности машиниста депо. Для этого с сотрудником было заключено дополнительное соглашение, в котором прописано, что до 14 января он занимает именно эту должность, вместо прежней.

На 29 декабря у него были назначены экзамены, сообщил редакции TagilCity.ru собственный источник. Но ему сообщили об увольнении с 26 декабря. Сейчас мужчина вышел на больничный.

Никаких документов Сергей не подписывал, его просто поставили перед фактом. Ему пришлось обращаться в здравпункт на работе, затем по месту жительства. Увы, ему сделали «сюрприз», — рассказал собеседник редакции.

По информации редакции, Сергею вменяли за ущерб за происшествие — 3,85 миллиона рублей. Однако никаких документов он не подписывал, все будет решаться только через суд. В ЕВРАЗ НТМК редакции TagilCity.ru факт аварии подтвердили и сообщили, что будет организована проверка и расследование специально созданной комиссией.

ЕВРАЗ НТМК подтвердил аварию на ж/д путях и создал комиссию для расследования
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Подпункт «д» пункта 6 статьи 81 Трудового кодекса РФ подразумевает увольнение работника за нарушение, повлекшее тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа). При этом причину увольнения, согласно правовому акту, устанавливает комиссия по охране труда.

«Халатность»: локомотив на территории ЕВРАЗ НТМК столкнулся с поездом РЖД
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#Общество#Происшествия#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#ЕВРАЗ НТМК#РЖД#Больничный лист#ЧП#Авария#ЕВРАЗ#Юлия Мамонтова
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