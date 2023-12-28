«Сделали сюрприз»: машинист из Нижнего Тагила уволен по статье за ЧП с поездом ЕВРАЗа

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
После ЧП с локомотивом ЕВРАЗ НТМК и поездом РЖД машинист Сергей около месяца был на больничном. Вскоре он вернулся на работу, но в должности машиниста депо. Для этого с сотрудником было заключено дополнительное соглашение, в котором прописано, что до 14 января он занимает именно эту должность, вместо прежней.
На 29 декабря у него были назначены экзамены, сообщил редакции TagilCity.ru собственный источник. Но ему сообщили об увольнении с 26 декабря. Сейчас мужчина вышел на больничный.
Никаких документов Сергей не подписывал, его просто поставили перед фактом. Ему пришлось обращаться в здравпункт на работе, затем по месту жительства. Увы, ему сделали «сюрприз», — рассказал собеседник редакции.
По информации редакции, Сергею вменяли за ущерб за происшествие — 3,85 миллиона рублей. Однако никаких документов он не подписывал, все будет решаться только через суд. В ЕВРАЗ НТМК редакции TagilCity.ru факт аварии подтвердили и сообщили, что будет организована проверка и расследование специально созданной комиссией.
Подпункт «д» пункта 6 статьи 81 Трудового кодекса РФ подразумевает увольнение работника за нарушение, повлекшее тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа). При этом причину увольнения, согласно правовому акту, устанавливает комиссия по охране труда.