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Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Непогода придет в Свердловскую область 29 декабря

Снегопады вновь накроют Свердловскую область 29 декабря

28 декабря 2023, 12:27
Фото: 1MI

Непогода придет в Свердловскую область 29 декабря

В Свердловской области 29 декабря ожидаются снегопады. Также синоптики прогнозируют метель и гололе

В такие дни гражданам советуют следовать рекомендациям спасателей. Предупреждение о непогоде разослали представители МЧС по Свердловской области.

В случае ЧП нужно звонить по телефона 101 или 112.

Напомним, что аномальные снегопады наблюдаются в регионе уже несколько дней. Из-за них гражданам приходится выталкивать из сугробов автобусы и машины, стоять в пробках, а также толпиться в общественном транспорте и на остановках.

Кто может не ходить на работу из-за снегопада
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#Свердловская область#Спасатели#Погода#Гололед#ЧП#Снегопады#Природа#Остановки#Общественный транспорт#Сугробы#Метель#Автобусы#Екатеринбург#МЧС#Пробки#Дарья Сорокина
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