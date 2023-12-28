Снегопады вновь накроют Свердловскую область 29 декабря

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
В такие дни гражданам советуют следовать рекомендациям спасателей. Предупреждение о непогоде разослали представители МЧС по Свердловской области.
В случае ЧП нужно звонить по телефона 101 или 112.
Напомним, что аномальные снегопады наблюдаются в регионе уже несколько дней. Из-за них гражданам приходится выталкивать из сугробов автобусы и машины, стоять в пробках, а также толпиться в общественном транспорте и на остановках.