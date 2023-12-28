Сперму из Северной Америки привезли в Екатеринбург

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Updated Сегодня, 07:56
Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора Свердловской области. Поставка осуществлялась из Нижнего Новгорода.
Отмечается, что биоматериал привезли в замороженном виде. Сперма требуется для хозяйств Свердловской и Тюменской областей, а также для Башкортостана.
Подобный биоматериал привозят в регион на регулярной основе. К примеру, в сентябре для разведения скота в уральских хозяйствах было завезено более двух тысяч доз спермы быков.
Ранее 1,2 тысячи доз спермы американских быков привезли в Кольцово в Екатеринбурге.