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Восемь тысяч доз бычьей спермы завезли в Екатеринбург

Сперму из Северной Америки привезли в Екатеринбург

28 декабря 2023, 07:54
Фото: 1MI

Восемь тысяч доз бычьей спермы завезли в Екатеринбург

В Екатеринбург поступила сперма из Северной Америки. Всего город получил порядка восьми тысяч доз спермы племенных быков происхождением из Канады и США.

Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора Свердловской области. Поставка осуществлялась из Нижнего Новгорода.

Отмечается, что биоматериал привезли в замороженном виде. Сперма требуется для хозяйств Свердловской и Тюменской областей, а также для Башкортостана.

Подобный биоматериал привозят в регион на регулярной основе. К примеру, в сентябре для разведения скота в уральских хозяйствах было завезено более двух тысяч доз спермы быков.

Ранее 1,2 тысячи доз спермы американских быков привезли в Кольцово в Екатеринбурге.

Больше тысячи доз спермы быков привезены в Свердловскую область
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#Общество#Россельхознадзор#Поставка#Тюменская область#Башкортостан#Скот#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Сперма#Быки#Хозяйства
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