Страховой дом ВСК произвел выплату через СБП при урегулировании страхового события

«Я обратился в офис ВСК 27 числа — пришел в офис, написал заявление на получение выплаты в связи с ДТП, все как обычно. Только денежные средства пришли мне на карту еще раньше, чем я успел выйти из офиса. Конечно, это очень удобная и полезная опция. Человеку, попавшему в ДТП, очень важна поддержка страховщика, возможность избегать лишней бюрократии. Благодаря мгновенному получению выплаты у меня появилась возможность сразу отремонтировать свое авто. В общем, я очень доволен процессом урегулирования», — отметил Вячеслав Казаков, первый клиент, получивший выплату по СБП.