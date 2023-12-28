У ВК «Уралочка» появился новый главный тренер

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Решение объявлено пресс-службой клуба. Известно, что это не первая совместная работа Михаила с командой. Ранее он был главным тренером молодежной группы, а впоследствии становился старшим тренером.
В 2014 году, когда Карполь работал с «Уралочкой», команда была чемпионом России среди молодежи. Кроме того, клуб получал различные награды на первенствах страны и Европы.
Важно отметить, что Михаил является внуком Николая Карполя, возглавлявшего «Уралочку» с конца 60-х годов.
Ранее сообщалось, что, лыжный забег в ретро-стиле прошел в Нижнем Тагиле.