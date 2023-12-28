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Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Михаил Карполь стал главны тренером «Уралочки-НТМК»

У ВК «Уралочка» появился новый главный тренер

28 декабря 2023, 10:53
Фото: 1MI

Михаил Карполь стал главны тренером «Уралочки-НТМК»

Михаил Карполь объявлен главным тренером волейбольной команды «Уралочка».

Решение объявлено пресс-службой клуба. Известно, что это не первая совместная работа Михаила с командой. Ранее он был главным тренером молодежной группы, а впоследствии становился старшим тренером.

В 2014 году, когда Карполь работал с «Уралочкой», команда была чемпионом России среди молодежи. Кроме того, клуб получал различные награды на первенствах страны и Европы.

Важно отметить, что Михаил является внуком Николая Карполя, возглавлявшего «Уралочку» с конца 60-х годов.

Ранее сообщалось, что, лыжный забег в ретро-стиле прошел в Нижнем Тагиле.

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#Спорт#Тренер#Уралочка-НТМК#Волейбол#Уралочка#Екатеринбурге#Камилла Булгакова
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