Убивал жестко: 166 ударов ногами и руками нанес жертве рецидивист из Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Инцидент произошел ночью в апреле 2023 года. Девушка находилась в гостях у подсудимого. В какой-то момент между молодыми людьми возникла ссора. Осужденный нанес гостье множество ударов руками и ногами. Бил по голове и туловищу, не менее 166 раз. Потерпевшая скончалась на месте, сообщает прокуратура Свердловской области.
В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, у мужчины возник умысел на убийство потерпевшей.
В 2015 году подследственный был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с применением оружия.
Дзержинский районный суд вынес вердикт — 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил. Подсудимый вину не признал, пояснив, что не имел умысла убивать.
Ранее в Невьянске пошел под суд мужчина, совершивший покушение на семейную пару, будучи в гостях.