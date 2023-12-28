Убивал жестко: 166 ударов ногами и руками нанес жертве рецидивист из Нижнего Тагила

Инцидент произошел ночью в апреле 2023 года. Девушка находилась в гостях у подсудимого. В какой-то момент между молодыми людьми возникла ссора. Осужденный нанес гостье множество ударов руками и ногами. Бил по голове и туловищу, не менее 166 раз. Потерпевшая скончалась на месте, сообщает прокуратура Свердловской области.