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Рецидивист отправлен в колонию на 12 лет за убийство девушки в Нижнем Тагиле
Рецидивист отправлен в колонию на 12 лет за убийство девушки в Нижнем Тагиле

Убивал жестко: 166 ударов ногами и руками нанес жертве рецидивист из Нижнего Тагила

28 декабря 2023, 11:34

Рецидивист отправлен в колонию на 12 лет за убийство девушки в Нижнем Тагиле

Житель Нижнего Тагила получил срок 12 лет за жестокое убийство малознакомой девушки.

Инцидент произошел ночью в апреле 2023 года. Девушка находилась в гостях у подсудимого. В какой-то момент между молодыми людьми возникла ссора. Осужденный нанес гостье множество ударов руками и ногами. Бил по голове и туловищу, не менее 166 раз. Потерпевшая скончалась на месте, сообщает прокуратура Свердловской области.

В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, у мужчины возник умысел на убийство потерпевшей.

В 2015 году подследственный был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с применением оружия.

Дзержинский районный суд вынес вердикт — 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил. Подсудимый вину не признал, пояснив, что не имел умысла убивать.

Ранее в Невьянске пошел под суд мужчина, совершивший покушение на семейную пару, будучи в гостях.

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