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БК «Уралмаш» разгромил «Университет-Югра» в Кубке России

«Университет-Югра» проиграла БК «Уралмаш» с разгромным счетом

28 декабря 2023, 04:39
Фото: БК «Уралмаш»

БК «Уралмаш» разгромил «Университет-Югра» в Кубке России

Первая игра 1/8 финала Кубка России прошла в Екатеринбурге. На поле встретились команды «Уралмаша» и «Университет-Югра» из Сургута. Последний выступает в российской Суперлиге.

После первых 10 минут игры сургутская команда вела в счете — 22:24. Разрыв составлял два очка. На втором отрезке игры гостям удалось набрать только два очка. При этом счет хозяев вырос в два раза. Перед большим перерывом счет составил 50:26.

Несмотря на это «Университет-Югра» не сдавался. Вторая половина игры была конкурентной. Итоговый результат оказался почти разгромным — 93:62, сообщает «Правда УрФО».

Лучшим игроком по очкам по итогам матча у «Уралмаша» оказался Александр Захаров. Он набрал 19 очков. Еще 14 баллов принес Игорь Новиков и 12 — Иван Пынько. В команде из Сургута по 12 очков набрали Максим Карванен, Игорь Самсонов и Глеб Суворов.

28 декабря ожидается повторная встреча команд.

Напомним, баскетболистки из Нижнего Тагила стали лучшими на чемпионате УрФО.

#Спорт#Свердловская область#Матч#Победа#Баскетбол#Соревнование#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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