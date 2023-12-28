«Университет-Югра» проиграла БК «Уралмаш» с разгромным счетом

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
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Updated Сегодня, 04:41
После первых 10 минут игры сургутская команда вела в счете — 22:24. Разрыв составлял два очка. На втором отрезке игры гостям удалось набрать только два очка. При этом счет хозяев вырос в два раза. Перед большим перерывом счет составил 50:26.
Несмотря на это «Университет-Югра» не сдавался. Вторая половина игры была конкурентной. Итоговый результат оказался почти разгромным — 93:62, сообщает «Правда УрФО».
Лучшим игроком по очкам по итогам матча у «Уралмаша» оказался Александр Захаров. Он набрал 19 очков. Еще 14 баллов принес Игорь Новиков и 12 — Иван Пынько. В команде из Сургута по 12 очков набрали Максим Карванен, Игорь Самсонов и Глеб Суворов.
28 декабря ожидается повторная встреча команд.
Напомним, баскетболистки из Нижнего Тагила стали лучшими на чемпионате УрФО.