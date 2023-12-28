Увольнение, нехватка кадров, главная елка и дорогие яйца, итоги дня в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 18:21
Published Сегодня, 18:21
Modified Сегодня, 18:30
Updated Сегодня, 18:30
В Нижнем Тагиле наблюдается дефицит кадров, проблема затронула абсолютно все сферы. О нехватке сотрудников сообщают транспортные компании города, а также муниципальный «Тагильский трамвай». Кто-то из работников уходит из сферы пассажирских перевозок в поисках более высокооплачиваемой работы, все это коснулось и УВЗ.
Машинист локомотива, который угодил в аварию на железнодорожных путях ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле, уволен по статье. После происшествия Сергей пробыл на больничном около месяца. По возвращении на работу, он был переведен на должность машиниста депо, что было отражено в дополнительном соглашении до 14 января. 26 декабря Сергей должен был пройти экзамен, однако, ему сообщили об увольнении именно с этой даты, и он был вынужден выйти на больничный.
Яйца продолжают рости в своей цене. За прошедшую неделю с 18 по 25 декабря стоимость бесценного продукта в Свердловской области выросла на 5,54%, достигнув в среднем 120,15 рублей за десяток. Отмечается, что в Нижнем Тагиле цены на яйца гораздо выше. Но и это не предел, перед Новым годом в стоимости успел вырасти и картофель.
28 декабря в Нижнем Тагиле открыли ледовый городок и зажгли главную елку. В церемонии участвовал глава города Владислав Пинаев, который поздравил и поприветствовал участников праздника. На главной площади города лучшие художники Нижнего Тагила создали десятки ледяных скульптур, связанных темой русского алфавита.
В скором времени в Нижнем Тагиле продолжат оформление городских объектов подсветкой. Градоначальник Владислав Пинаев рассказал, что в новом году в перечень объектов по оформлению внесены 11 зданий, которые будут подсвечены. Ожидать новый световой наряд можно на проспектах Ленина, Мира и улице Карла Маркса.