Увольнение, нехватка кадров, главная елка и дорогие яйца, итоги дня в Нижнем Тагиле

Машинист локомотива, который угодил в аварию на железнодорожных путях ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле, уволен по статье. После происшествия Сергей пробыл на больничном около месяца. По возвращении на работу, он был переведен на должность машиниста депо, что было отражено в дополнительном соглашении до 14 января. 26 декабря Сергей должен был пройти экзамен, однако, ему сообщили об увольнении именно с этой даты, и он был вынужден выйти на больничный.