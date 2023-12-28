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Published Сегодня, 18:21

Modified Сегодня, 18:30

Updated Сегодня, 18:30

Увольнение, нехватка кадров, главная елка и дорогие яйца, итоги дня в Нижнем Тагиле

Увольнение, нехватка кадров, главная елка и дорогие яйца, итоги дня в Нижнем Тагиле

28 декабря 2023, 18:21
Фото: Midjourney
В Нижнем Тагиле дефицит кадров у перевозчиков, а в ЕВРАЗе увольняют людей. Яйца продолжают дорожать, но уже никто не удивляется. В городе наконец открыли главную елку, а также кое-что о подсветке заданий: самое важное, что произошло за 28 декабря в Нижнем Тагиле.

В Нижнем Тагиле наблюдается дефицит кадров, проблема затронула абсолютно все сферы. О нехватке сотрудников сообщают транспортные компании города, а также муниципальный «Тагильский трамвай». Кто-то из работников уходит из сферы пассажирских перевозок в поисках более высокооплачиваемой работы, все это коснулось и УВЗ.

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Машинист локомотива, который угодил в аварию на железнодорожных путях ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле, уволен по статье. После происшествия Сергей пробыл на больничном около месяца. По возвращении на работу, он был переведен на должность машиниста депо, что было отражено в дополнительном соглашении до 14 января. 26 декабря Сергей должен был пройти экзамен, однако, ему сообщили об увольнении именно с этой даты, и он был вынужден выйти на больничный.

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Яйца продолжают рости в своей цене. За прошедшую неделю с 18 по 25 декабря стоимость бесценного продукта в Свердловской области выросла на 5,54%, достигнув в среднем 120,15 рублей за десяток. Отмечается, что в Нижнем Тагиле цены на яйца гораздо выше. Но и это не предел, перед Новым годом в стоимости успел вырасти и картофель.

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28 декабря в Нижнем Тагиле открыли ледовый городок и зажгли главную елку. В церемонии участвовал глава города Владислав Пинаев, который поздравил и поприветствовал участников праздника. На главной площади города лучшие художники Нижнего Тагила создали десятки ледяных скульптур, связанных темой русского алфавита.

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В скором времени в Нижнем Тагиле продолжат оформление городских объектов подсветкой. Градоначальник Владислав Пинаев рассказал, что в новом году в перечень объектов по оформлению внесены 11 зданий, которые будут подсвечены. Ожидать новый световой наряд можно на проспектах Ленина, Мира и улице Карла Маркса.

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