В Екатеринбурге сосед напал на подростков в подъезде с перцовым балоном

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Злоумышленник выстрелил в юношу из перцового пистолета. Так он выразил свое недовольство шумом в подъезде, пишет «Урал Мэш».
Известно, что школьник Андрей гулял с другом, тот позвал студента к себе в гости на улицу Короленко. Примерно в 22:00 они находились в подъезде, где смеялись. Это не понравилось 45-летнему соседу Анзору. Он вышел из квартиры и стал кричать на парней.
Юноши сделали ему замечание в ответ. Тогда Анзор выстрелил перцем в Андрея. Тот получил ожог и на время остался без зрения.
Придя домой, мальчик не захотел обращаться ни в полицию, ни к медикам. Однако на этот настояла его мама. Злоумышленника быстро нашли. Он оставил отпечаток своей обуви в подъезде.
Ранее сообщалось, что неизвестный злоумышленник избил девушку в подъезде ее дома на Вагонке в Нижнем Тагиле. Пострадавшая, 27-летняя тагильчанка, возвращалась с работы.