В Екатеринбурге сосед напал на подростков в подъезде с перцовым балоном

Известно, что школьник Андрей гулял с другом, тот позвал студента к себе в гости на улицу Короленко. Примерно в 22:00 они находились в подъезде, где смеялись. Это не понравилось 45-летнему соседу Анзору. Он вышел из квартиры и стал кричать на парней.