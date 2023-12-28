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Подросток из Екатеринбурга временно ослеп после нападения соседа

В Екатеринбурге сосед напал на подростков в подъезде с перцовым балоном

28 декабря 2023, 06:29
Фото: 1MI

Подросток из Екатеринбурга временно ослеп после нападения соседа

В Екатеринбурге 17-летний школьник на время потерял зрение. Это произошло после того, как на него напал сосед.

Злоумышленник выстрелил в юношу из перцового пистолета. Так он выразил свое недовольство шумом в подъезде, пишет «Урал Мэш».

Известно, что школьник Андрей гулял с другом, тот позвал студента к себе в гости на улицу Короленко. Примерно в 22:00 они находились в подъезде, где смеялись. Это не понравилось 45-летнему соседу Анзору. Он вышел из квартиры и стал кричать на парней.

Юноши сделали ему замечание в ответ. Тогда Анзор выстрелил перцем в Андрея. Тот получил ожог и на время остался без зрения.

Придя домой, мальчик не захотел обращаться ни в полицию, ни к медикам. Однако на этот настояла его мама. Злоумышленника быстро нашли. Он оставил отпечаток своей обуви в подъезде.

Ранее сообщалось, что неизвестный злоумышленник избил девушку в подъезде ее дома на Вагонке в Нижнем Тагиле. Пострадавшая, 27-летняя тагильчанка, возвращалась с работы.

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