В Нижнем Тагиле на праздниках не отключат уличное освещение

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Продолжит работу освещение и в ночь с 6 на 7 января. Уличные фонари будут работать до утра. Об этом рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Напомним, что 7 января отмечается Рождество. Кроме того, в ряде муниципалитетов наружное освещение продолжит работать всю ночь. Среди них Екатеринбург и Первоуральск.
Однако, на некоторых территориях фонари отключат после определенного времени.
Ранее сообщалось, что в последнюю неделю перед Новым годом в Нижнем Тагиле ожидаются отключения электричества.