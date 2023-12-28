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Published Сегодня, 09:32

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Updated Сегодня, 09:34

Уличное освещение продолжит работать на праздниках в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле на праздниках не отключат уличное освещение

28 декабря 2023, 09:32
Фото: 1MI

Уличное освещение продолжит работать на праздниках в Нижнем Тагиле

Мэр Нижнего Тагила пообещал не отключать уличное освещение в новогоднюю ночь.

Продолжит работу освещение и в ночь с 6 на 7 января. Уличные фонари будут работать до утра. Об этом рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Напомним, что 7 января отмечается Рождество. Кроме того, в ряде муниципалитетов наружное освещение продолжит работать всю ночь. Среди них Екатеринбург и Первоуральск.

Однако, на некоторых территориях фонари отключат после определенного времени.

Ранее сообщалось, что в последнюю неделю перед Новым годом в Нижнем Тагиле ожидаются отключения электричества.

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#Первоуральск#Нижний Тагил#Мэр#Владислав Пинаев#Праздники#Уличное освещение#Рождество#Екатеринбург#Новогодняя ночь#Дарья Сорокина#Муниципалитеты
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