Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:02
В ходе прошедшего в газете «Аргументы и факты» круглого стола выяснилось, что диагноз «сахарный диабет» ежегодно ставят 240 тысячам россиян. Отмечается, что у 85 — 90% пациентов с этим заболеванием избыточный вес или ожирение.
Пожтому пациентам достаточно часто назначаются препараты на основе семаглутида. Данное вещество не только способствует снижению уровня сахара в крови, но и помогает избавиться от лишних килограммов, что особенно важно для людей с диагнозом «сахарный диабет».
Как пишут Новые Известия, лекарственный препарат на основе семаглутида, имеющий в РФ торговое название «Оземпик», впервые разработали на Западе. В результате приостановки поставок продукции фармкомпании Novo Nordisk (Дания) в аптечных сетях нашей страны стала наблюдаться нехватка ряда препаратов, что коснулось и «Оземпика».
Но не так давно ученые из Российской Федерации смогли синтезировать собственный семаглутид. Доступный препарат, зарегистрированный под торговой маркой «Квинсента», не является аналогом датского, поскольку зарубежное лекарство получают с помощью биосинтеза с использованием микроорганизмов, а отечественный — в результате химических реакций.
Согласно утверждению Киры Заславской, директора по новым продуктам компании «Промомед», конечные продукты химических реакций программируются, поэтому в финальной формуле ошибок быть не может. Полученное с помощью химического синтеза вещество можно проанализировать, используя высокоточные современные приборы.
Так как регистрационное удостоверение на лекарственное средство уже получено разработчиком, можно быть уверенными, что инновационный препарат прошел все исследования, в ходе которых его качество и безопасность были подтверждены.
По словам профессора, заведующего кафедрой эндокринологии РНИМУ им. Пирогова Татьяны Демидовой, препарат нового класса — аналог ГПП-1 — имеет для российских врачей и их пациентов огромное значение. Лекарство доступно по цене, разрешено и может назначаться при лечении сахарного диабета и ожирения.
Правительство РФ активно поддерживает научно-исследовательские разработки в сфере создания новых лекарственных препаратов, способных заменить запатентованные зарубежные лекарства. Премьер-министр подписал постановление о выделении субсидий на научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность в данной области отечественной фармакологии. Таким образом, можно утверждать, что программа импортозамещения в столь важной для России отрасли, как фармацевтика, действует и приносит свои плоды.