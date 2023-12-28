В центре Нижнего Тагила появится новая подсветка на зданиях

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
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В соответствии с предварительным планом, как сообщает мэр города Владислав Пинаев, на следующие год в список включено 11 зданий, которые будут подсвечены. Все они расположены на проспектах Ленина, Мира и улице Карла Маркса.
Выбранные сооружения являются историческими объектами с уникальной архитектурой, которую в темное время суток можно эффективно подчеркнуть при помощи LED-светильников.
Ранее сообщалось, что в Тагиле окончен первый этап капремонта Молодежного театра.