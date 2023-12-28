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Здания в центре Нижнего Тагила украсят подсветкой

В центре Нижнего Тагила появится новая подсветка на зданиях

28 декабря 2023, 12:10
Фото: Соцсети мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева

Здания в центре Нижнего Тагила украсят подсветкой

В городе Нижний Тагил планируется дальнейшее оформление городских объектов подсветкой с целью украшения.

В соответствии с предварительным планом, как сообщает мэр города Владислав Пинаев, на следующие год в список включено 11 зданий, которые будут подсвечены. Все они расположены на проспектах Ленина, Мира и улице Карла Маркса.

Выбранные сооружения являются историческими объектами с уникальной архитектурой, которую в темное время суток можно эффективно подчеркнуть при помощи LED-светильников.

Ранее сообщалось, что в Тагиле окончен первый этап капремонта Молодежного театра.

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#Нижний Тагил#Свердловская область#Город#Здание#Нежилое здание#Подсветка#Екатеринбург#Камилла Булгакова
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