В Тюмени осудили екатеринбуржца, из-за которого умерло 10 человек

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Тюменский суд приговорил жителя Екатеринбурга к 7 годам лишения свободы, поскольку из-за его действий по передаче контрафактной алкогольной продукции погибли люди, информирует пресс-служба региональной прокуратуры.
Известно, что екатеринбуржец купил примерно 100 коробок алкоголесодержащих напитков, а потом отдал их товарищу в Тюмени, где товар был реализован по местным магазинам. В результате этого инцидента 10 тюменцев погибли от отравления.
Ранее сообщалось, что фальсификат сливочного масла выявлен в магазинах Екатеринбурга.