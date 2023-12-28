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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Жителя Екатеринбурга обвинили в смерти десяти тюменцев

В Тюмени осудили екатеринбуржца, из-за которого умерло 10 человек

28 декабря 2023, 15:05
Фото: Midjourney

Жителя Екатеринбурга обвинили в смерти десяти тюменцев

Житель Екатеринбурга отправил в Тюмень более 90 коробок контрафактного алкоголя, в результате чего погибли люди.

Тюменский суд приговорил жителя Екатеринбурга к 7 годам лишения свободы, поскольку из-за его действий по передаче контрафактной алкогольной продукции погибли люди, информирует пресс-служба региональной прокуратуры.

Известно, что екатеринбуржец купил примерно 100 коробок алкоголесодержащих напитков, а потом отдал их товарищу в Тюмени, где товар был реализован по местным магазинам. В результате этого инцидента 10 тюменцев погибли от отравления.

Ранее сообщалось, что фальсификат сливочного масла выявлен в магазинах Екатеринбурга.

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