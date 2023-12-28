В «Водоканале» Екатеринбурга назвали провокацией бунт ассенизаторов

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
На предприятии отметили, что договоры с перевозчиками перезаключаются ежегодно, а новые договоры якобы не меняются. Дело в том, что теперь компании внимательнее относиться к качеству отходов.
Ранее сообщалось, что владельцы вакуумных машин пожаловались главе Екатеринбурга Алексею Орлову на «Водоканал». Они сказали, что компания предлагает компенсировать им вред, который стоки наносят центральной системе водоотведения.
Отмечалось, что якобы предпринимателям придется платить за слив по повышенному коэффициенту. Ассенизаторы пригрозили, что просто уйдут с рынка. В этом случае город в Новый год рискует «утонуть в фекалиях».
В самом «Водоканале» сказали, что дали перевозчикам время на перезаключение договоров. Однако сейчас допуск на приемные пункты проводится в штатном режиме.
Никаких «блокировок» в январские праздники не предусмотрено, — сказали в «Водоканале».
Ранее сообщалось, что прокуратура Невьянска начала проверку в связи с аварией на водозаборе.