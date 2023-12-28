Водители уходят на УВЗ: перевозчики заявили о нехватке кадров на автобусах в Тагиле

Есть у «Тагильского трамвая» и вакансии водителей автобусов. Этим сотрудникам трамвайное предприятие в вакансии предлагает зарплату от 70 тысяч рублей. Однако собеседники редакции считают, что при действующем тарифе в 24 рубля обеспечить такой уровень доходов с учетом налогов и операционных расходов на содержание и обслуживание автопарка, нереально.