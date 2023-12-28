Водители уходят на УВЗ: перевозчики заявили о нехватке кадров на автобусах в Тагиле

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:51
Мы находимся рядом с УВЗ, и у нас есть конкретные факты. Водитель ушел работать слесарем и рассказывает, что работает 8 часов, 5 дней в неделю, смена закончилась — он пошел домой. И получает от 80 тысяч рублей зарплату. У него и времени свободного больше, и работ меньше, и нервов меньше. Нет этого нервного общения с пассажирами. И не надо ему каждый день в 5 утра вставать, — рассказывает TagilCity.ru Максим Романов, руководитель компании «Фирма ТАС».
По данным перевозчиков, нехватка кадров объясняется в первую очередь уровнем заработной платы:
Имеющийся тариф не позволяет нам установить зарплату на уровне средней по рынку. С 24 рублей мы должны не только платить водителям, но еще и ремонтировать автобусы, оплачивать топливо и запчасти, которые в последние полтора-два года подорожали в разы. В результате на убыточных маршрутах просто нет возможности соблюдать то же расписание — у нас нет людей!
В планах муниципалитета перевести убыточные автобусные маршруты в МУП «Тагильский трамвай». Напомним, в Екатеринбурге убыточный МУП «Гортранс» накопил долгов порядка 200 млн рублей. Для компенсации этих расходов муниципалитет выделил действующему перевозчику средства из городского бюджета.
Почему в Тагиле не выделяют перевозчикам субсидии также, как в Екатеринбурге? У них тариф 33 рубля, после нового года обсуждают поднятие до 35 рублей и то этого мало, по оценкам коллег, стоимость проезда должна быть 45 рублей. А Тагил сейчас возит за 24 рубля, мы уже не выживаем, а несем убытки. А в январе, когда полмесяца люди сидят дома, автобусы вообще могут встать из-за низкого пассажирооборота, — отмечает представитель еще одной транспортной компании в беседе с TagilCity.ru.
Осенью 2023 года в «Гортрансе» Екатеринбурга озвучили данные о нехватке водителей: суммарно для трамваев, автобусов и троллейбусов требовалось найти около 800 водителей.
В Нижнем Тагиле, по данным от «Тагильского трамвая», сейчас только на вакансии водителя трамвая есть 10 мест. Предлагаемая заработная плата обозначена от 35 тысяч рублей при средней зарплате по Нижнему Тагилу в 60 тысяч рублей.
Есть у «Тагильского трамвая» и вакансии водителей автобусов. Этим сотрудникам трамвайное предприятие в вакансии предлагает зарплату от 70 тысяч рублей. Однако собеседники редакции считают, что при действующем тарифе в 24 рубля обеспечить такой уровень доходов с учетом налогов и операционных расходов на содержание и обслуживание автопарка, нереально.