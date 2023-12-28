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Таксист отказался везти и высадил девушку на мороз ночью в Екатеринбурге

Высадил на мороз ночью: скандал из-за смены маршрута разразился в такси Екатеринбурга

28 декабря 2023, 09:20
Фото: 1MI

Таксист отказался везти и высадил девушку на мороз ночью в Екатеринбурге

Во время поездки в такси по Екатеринбургу девушка изменила конечную точку прибытия. Водитель высадил клиентку посреди ночи на морозе.

Свердловчанка не могла уехать с улицы Бориса Ельцина до Академического района города и заказала машину до улицы Токарей, более близко расположенный адрес. Уже сидя в такси сменила конечную точку прибытия. Таксист отказался исполнять заказ, пишет E1.ru. После словесной перепалки возмущенная девушка покинула салон.

Из-за обильных снегопадов водители отказываются брать заказы в отдаленные районы, стоимость поездки возрастает, либо приходится подолгу ожидать свой заказ.

Ранее в такси в Екатеринбурге произошел конфликт между девушкой и водителем из-за вейпа.

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