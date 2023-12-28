Высадил на мороз ночью: скандал из-за смены маршрута разразился в такси Екатеринбурга

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Свердловчанка не могла уехать с улицы Бориса Ельцина до Академического района города и заказала машину до улицы Токарей, более близко расположенный адрес. Уже сидя в такси сменила конечную точку прибытия. Таксист отказался исполнять заказ, пишет E1.ru. После словесной перепалки возмущенная девушка покинула салон.
Из-за обильных снегопадов водители отказываются брать заказы в отдаленные районы, стоимость поездки возрастает, либо приходится подолгу ожидать свой заказ.
Ранее в такси в Екатеринбурге произошел конфликт между девушкой и водителем из-за вейпа.