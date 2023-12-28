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Published Сегодня, 03:48

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Updated Сегодня, 03:50

Женщину и ребенка без верхней одежды обнаружили в Екатеринбурге
Женщину и ребенка без верхней одежды обнаружили в Екатеринбурге
Фото: 1MI

Женщина и ребенок едва не замерзли на улице. У них не было одежды

28 декабря 2023, 03:48

Женщину и ребенка без верхней одежды обнаружили в Екатеринбурге

Замерзшие женщина с ребенком без верхней одежды были найдены около подъезда дома на улице Опахалинская, 31 в Екатеринбурге. Инцидент случился утром 27 декабря.

Местные жители рассказали, что женщина уже едва могла передвигаться на коленях. Соседи вызвали на место полицию и скорую помощь, а маму и ребенка пустили в подъезд согреться.

Мальчика госпитализировали в больницу №9. Женщина дойти до автомобиля скорой помощи не смогла. Ее несли на носилках, пишет Е1.

В УМВД Екатеринбурга рассказали, что в отношении мамы и ребенка никаких противоправных действий совершено не было. Они были переданы медикам. В полиции добавили, что вышли пострадавшие на улицу сами, но обстоятельств не уточнили.

Напомним, в Серове в конце ноября двухлетняя девочка вышла из дома, пока старшая сестра спала. Через несколько часов она была найдена в сугробе в подгузнике и распашонке. Девочка пережила две клинических смерти.

#Происшествия#Дети#Мороз#Мама#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Замерз
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