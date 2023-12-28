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Женщина с сыном выпрыгнула из окна в Екатеринбурге

Женщина в «белой горячке» прыгнула в окно с сыном в Екатеринбурге

28 декабря 2023, 07:03
Фото: 1MI

Женщина с сыном выпрыгнула из окна в Екатеринбурге

Появились подробности истории о женщине с ребенком, появившихся на улице Екатеринбурга без верхней одежды.

Полицейские установили личность заблудшей. Ей оказалась свердловчанка 43 лет. Пострадавшая на данный момент находится реанимации, ей оказывают помощь. Ребенку 9 лет, он сейчас с отцом, обморожений не получил, сообщает E1.ru.

Как сообщает пресс-служба областного МВД, у гражданки наблюдаются проблемы со спиртным. В день происшествия случился алкогольный психоз, когда пострадавшая с сыном находилась дома. В какой-то момент ей померещилась опасность и она с ним выпрыгнула в окно, получив травмы при приземлении.

По словам местных жителей, ее увезла психиатрическая бригада.

Ранее TagilCity.ru сообщала, замерзшие женщина с ребенком без верхней одежды были найдены утром 27 декабря около подъезда дома на улице Опахалинская.

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#Общество#Происшествия#Александра Логинова#Алкоголь#ЧП#Травмы#Алкоголизм#18+#Екатеринбург#Инцидент#Алкогольная зависимость#Белая горячка#Психоз#Алкогольный психоз
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