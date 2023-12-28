Женщина в «белой горячке» прыгнула в окно с сыном в Екатеринбурге

Как сообщает пресс-служба областного МВД, у гражданки наблюдаются проблемы со спиртным. В день происшествия случился алкогольный психоз, когда пострадавшая с сыном находилась дома. В какой-то момент ей померещилась опасность и она с ним выпрыгнула в окно, получив травмы при приземлении.