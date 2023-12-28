Женщина в «белой горячке» прыгнула в окно с сыном в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Полицейские установили личность заблудшей. Ей оказалась свердловчанка 43 лет. Пострадавшая на данный момент находится реанимации, ей оказывают помощь. Ребенку 9 лет, он сейчас с отцом, обморожений не получил, сообщает E1.ru.
Как сообщает пресс-служба областного МВД, у гражданки наблюдаются проблемы со спиртным. В день происшествия случился алкогольный психоз, когда пострадавшая с сыном находилась дома. В какой-то момент ей померещилась опасность и она с ним выпрыгнула в окно, получив травмы при приземлении.
По словам местных жителей, ее увезла психиатрическая бригада.
Ранее TagilCity.ru сообщала, замерзшие женщина с ребенком без верхней одежды были найдены утром 27 декабря около подъезда дома на улице Опахалинская.