Житель Невьянска воткнул нож в живот супруги. Она скончалась

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Теперь его судят за умышленное причинение вреда здоровью, которое привело к смерти. Следствие полагает, что вечером 5 ноября мужчина, будучи пьяным, поссорился с женой.
Затем он взял в руки нож и воткнул его в живот супруги. Женщина скончалась. Об этом сообщает пресс-служба СК.
В полиции добавили, что злоумышленник рассказывал, что совершил этот поступок «в сердцах». Якобы он бросил в нее нож, а убивать ее совсем не хотел.
Экспертиза показала, что брошенный нож не мог причинить такую рану. Эксперты полагают, что мужчина именно ранил супругу ножом с близкого расстояния.
Ранее силовики рассказали об инвалиде, который зарезал отца в Верхней Пышме.