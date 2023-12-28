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Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Житель Невьянска убил жену ударом ножом в живот

Житель Невьянска воткнул нож в живот супруги. Она скончалась

28 декабря 2023, 13:18
Фото: 1MI

Житель Невьянска убил жену ударом ножом в живот

В Невьянске местный житель воткнул нож в супругу после ссоры. Злоумышленнику 41 год.

Теперь его судят за умышленное причинение вреда здоровью, которое привело к смерти. Следствие полагает, что вечером 5 ноября мужчина, будучи пьяным, поссорился с женой.

Затем он взял в руки нож и воткнул его в живот супруги. Женщина скончалась. Об этом сообщает пресс-служба СК.

В полиции добавили, что злоумышленник рассказывал, что совершил этот поступок «в сердцах». Якобы он бросил в нее нож, а убивать ее совсем не хотел.

Экспертиза показала, что брошенный нож не мог причинить такую рану. Эксперты полагают, что мужчина именно ранил супругу ножом с близкого расстояния.

Ранее силовики рассказали об инвалиде, который зарезал отца в Верхней Пышме.

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