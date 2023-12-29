190 лыжников из городов области собрала лыжная эстафета в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
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Updated Сегодня, 14:53
Мероприятие проходит с 1992 года в память о биатлонисте и бывшем тренере клуба «Высокогорец». 31-я по счету гонка прошла при поддержке НТГО «Динамо», Общественного совета МВД, Администрации города и родных Сергея Николаевича.
Лыжный комплекс «Аист» для спортсменов из пяти городов Свердловской области подготовил несколько дистанций от 3 до 10 километров. В этом году приехало 190 спортсменов. Самому молодому участнику было 13, а самому старшему - 70 лет.
Финиш для всех соревнующихся оказался с сюрпризом. Гостей ждали угощения сказочного Деда Мороза, а победителей - награды.
Напоминаем, 24 декабря лыжная база Уралвагонзавода с размахом и в ретро-стиле отметила свой 55-летний юбилей.