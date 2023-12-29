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Новогодний лыжный забег в память о биатлонисте состоялся в Нижем Тагиле

190 лыжников из городов области собрала лыжная эстафета в Нижнем Тагиле

29 декабря 2023, 14:53
Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

Новогодний лыжный забег в память о биатлонисте состоялся в Нижем Тагиле

Ежегодный забег в память о Сергее Хохлове состоялся на лыжном комплексе «Аист» в Нижнем Тагиле.

Мероприятие проходит с 1992 года в память о биатлонисте и бывшем тренере клуба «Высокогорец». 31-я по счету гонка прошла при поддержке НТГО «Динамо», Общественного совета МВД, Администрации города и родных Сергея Николаевича.

Лыжный комплекс «Аист» для спортсменов из пяти городов Свердловской области подготовил несколько дистанций от 3 до 10 километров. В этом году приехало 190 спортсменов. Самому молодому участнику было 13, а самому старшему - 70 лет.

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

Финиш для всех соревнующихся  оказался с сюрпризом. Гостей ждали угощения сказочного Деда Мороза, а победителей - награды.

Напоминаем, 24 декабря лыжная база Уралвагонзавода с размахом и в ретро-стиле отметила свой 55-летний юбилей.

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