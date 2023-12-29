Без квартиры и без денег. Клиенты из Нижнего Тагила винят Сбербанк в срыве сделки

Схожая ситуация произошла в недавнем времени в Екатеринбурге. Там из-за ошибки менеджера продавец и покупатель также остались без жилплощади и без денег. Екатеринбурженка продавала комнату, которая находилась в залоге у банка, так как за нее не была полностью погашена ипотека. Покупатель планировал рассчитаться наличными, часть из которых должна была уйти на гашение кредита, а другая часть — продавцу. При создании сделки и во всех документах этот момент с залогом был отражен. Однако менеджер Сбербанка открыла счет, по которому все деньги ушли продавцу. В связи с этим Росреестр приостановил сделку, а деньги оказались «заморожены». Сбербанк признал ошибку и обещал решить вопрос как можно быстрее. Однако покупатель уже не надеется заехать в новую комнату до новогодних праздников.