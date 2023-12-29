Без квартиры и без денег. Клиенты из Нижнего Тагила винят Сбербанк в срыве сделки

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
Виктория (имя изменено — прим. редакции) решила приобрести квартиру на Вагонке, взяв в ипотеку 2,2 млн рублей. Для этого она подала заявку на кредит в Сбербанке, которая в итоге была одобрена. Годовая ставка составила 10%. С помощью риелтора Евгении тагильчанка начала собирать документы для приобретения квартиры. Кроме того, продавцу требовалось выписать трех несовершеннолетних детей и выделить им доли в новой жилплощади, которую также предполагалось купить после продажи нынешней квартиры. Оформление документов, в том числе получение приказа от опеки, заняло время, поэтому на сделку получилось выйти только в последний день действия заявки — 16 ноября.
Документы на квартиру были уже оформлены через нотариуса на Викторию. Ее имя, как владелицы, внеслось в Росреестр. Оставался один шаг — получение денег от банка и перевод их продавцу. Сделать это можно только, приехав непосредственно в Сбербанк по предварительной записи в сервисе «ДомКлик». По словам риелтора Евгении, сервис по каким-то причинам назначил встречу с менеджером банка в отделении Верхней Салды, а не Нижнего Тагила.
Мы приехали туда в 9 утра. Я стояла над менеджером, спрашивала у нее, точно ли все будет в порядке? Но она даже в сообщениях написала (скриншоты переписки имеются в распоряжении у редакции), что зачисление поступит, сразу же, как пройдет регистрация, — рассказала TagilCity.ru Евгения.
Однако деньги на счет так и не поступили, а банк на заявку по ипотеке наложил мораторный отказ. Это подтверждает официальное извещение от «ДомКлика» (имеется в распоряжении редакции), где говорится, что выдача ипотечного кредита от 16.11.2023 не была произведена и заявка закрыта. Это означает, что условия кредита перестали действовать.
Согласно переписке, менеджер банка обещала Евгении попытаться уладить вопрос, возвратив заявку обратно, но при этом предполагала, что уже «ничего не получится сделать». Спустя месяц, проблема так и осталась нерешенной — продавец остался без квартиры и без денег, ведь квартира официально принадлежит Виктории.
Сбербанк просто перестал выходить с нами на связи. При этом сотрудники отделения почему-то обвиняют меня и клиентов. Мы подготовили официальное письмо, на которое никто не ответил. Сейчас мы пишем генеральному директору Грефу в Москву. Я не знаю, кто и когда нам ответит и что делать дальше. Самый острый момент в этой ситуации, что объект продавался с детскими долями. То есть банк оставил трех детей на улице без жилплощади, — поделилась риелтор.
Сейчас, по словам Евгении, продавец и покупатель, вышли на расторжение сделки, неся дополнительные расходы на нотариуса. Но проблема в том, что, если покупатель все же захочет зайти на сделку во второй раз, то прежних условий по ипотеке не будет, так как ставка растет каждый месяц. А значит Виктория потеряет несколько миллионов рублей.
Никаких компенсаций расходов на нотариуса клиентам не предлагают. Также мы потеряли выгодную ставку по ипотеке. Человек остался без квартиры, а к новому году были планы заехать. Также эта сделка часть большой цепочки, еще есть за нами квартира, после нас квартира. А там тоже уже были внесены задатки. Но теперь и продавец квартиру потеряла. И купить другую не может, пока идет расторжение сделки. Продавцы, которые идут дальше по цепочке, отказались ждать и просят платить коммунальные платежи по не купленной квартире. Или они выставляют на продажу и наши проблемы им не нужны. То есть нужно заново готовить приказ опеки с выделением долей и искать квартиру. И повторно оплачивать расходы по ипотеке — оценку, страховку, регистрацию, нотариуса, — рассказала Евгения.
Схожая ситуация произошла в недавнем времени в Екатеринбурге. Там из-за ошибки менеджера продавец и покупатель также остались без жилплощади и без денег. Екатеринбурженка продавала комнату, которая находилась в залоге у банка, так как за нее не была полностью погашена ипотека. Покупатель планировал рассчитаться наличными, часть из которых должна была уйти на гашение кредита, а другая часть — продавцу. При создании сделки и во всех документах этот момент с залогом был отражен. Однако менеджер Сбербанка открыла счет, по которому все деньги ушли продавцу. В связи с этим Росреестр приостановил сделку, а деньги оказались «заморожены». Сбербанк признал ошибку и обещал решить вопрос как можно быстрее. Однако покупатель уже не надеется заехать в новую комнату до новогодних праздников.