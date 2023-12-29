Безналичная оплата товаров и услуг составила 81,7% от общего количества транзакций

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Использование безналичных платежей в Москве и Подмосковье продолжает расти. Согласно последним данным Центрального банка РФ, доля безналичных операций составляет более 81% от общего числа транзакций, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
За первые три квартала текущего года жители Московского региона совершили по картам свыше 10 миллиардов операций на общую сумму 31,5 трлн рублей. Безналичные платежи составили 81,7% от общего числа транзакций, что привело к переводу 10,3 трлн рублей по различным целям. Важно отметить, что жители Москвы и Подмосковья гораздо чаще используют карты для оплаты товаров и услуг, чем для снятия наличности — в 45 и 47 раз соответственно.
С начала года российские банки выпустили в Московском регионе более 100 миллионов платежных карт, что на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На начало октября у москвичей было 77,5 миллиона карт, а у жителей Подмосковья — 22,7 миллиона.
На территории Московского региона было совершено 19,2 миллиарда операций на общую сумму 24,3 трлн рублей. Более 18 трлн рублей составляет оплата товаров и услуг. В среднем, при снятии наличных, сумма составляла 29,3 тыс. рублей.