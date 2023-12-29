Безналичная оплата товаров и услуг составила 81,7% от общего количества транзакций

За первые три квартала текущего года жители Московского региона совершили по картам свыше 10 миллиардов операций на общую сумму 31,5 трлн рублей. Безналичные платежи составили 81,7% от общего числа транзакций, что привело к переводу 10,3 трлн рублей по различным целям. Важно отметить, что жители Москвы и Подмосковья гораздо чаще используют карты для оплаты товаров и услуг, чем для снятия наличности — в 45 и 47 раз соответственно.