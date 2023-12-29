Дети-инвалиды не имеют возможности добираться из Краснотурьинска до спецшколы

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Учебное заведение предусматривает проживание, но некоторым школьникам требуется ежедневный уход, а мест для проживания не хватает на всех. Автобус курсирует лишь дважды в неделю: в понедельник учеников отвозят, в пятницу забирают обратно. При этом остановка в Краснотурьинске не обустроена, а путь от города до заведения пролегает по неблагоустроенной дороге через лес и железнодорожные пути. Перед поездкой приходится поднимать детей в 5 утра, а для многих родителей это проблема. Мамы работают в основном с 8 до 17 часов.
Родители в своем письменном обращении к администрации просят обеспечить курсирование транспорта два раза в сутки: в 8:15 и 14:40. Глава городского округа предложение отклонила, а в Минобразования области ответили, что подвоз детей уже организован. После отказа на местном уровне родительский комитет подготовил письмо на имя главы региона. Под ним подписались 56 мам.
Ранее редакция TagilCity.ru писала, после проверки прокуратуры в одной из школ Верхотурья установят необходимую аппаратуру для слабослышащих учеников.