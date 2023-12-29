Дети-инвалиды не имеют возможности добираться из Краснотурьинска до спецшколы

Учебное заведение предусматривает проживание, но некоторым школьникам требуется ежедневный уход, а мест для проживания не хватает на всех. Автобус курсирует лишь дважды в неделю: в понедельник учеников отвозят, в пятницу забирают обратно. При этом остановка в Краснотурьинске не обустроена, а путь от города до заведения пролегает по неблагоустроенной дороге через лес и железнодорожные пути. Перед поездкой приходится поднимать детей в 5 утра, а для многих родителей это проблема. Мамы работают в основном с 8 до 17 часов.