Дорожники в Свердловской области заплатят более 412 тысяч за разбитый автомобиль

Автомобиль, ехавший по трассе со скорость 80 километров, в какой-то момент попал в колею, после чего его вынесло на встречку и он столкнулся с иномаркой Toyota Hilux, которая стояла на обочине. Сотрудники ГИБДД установили, что дорога, где произошло ДТП, была скользкая, а также на ней была колея, рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда.