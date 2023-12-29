Дорожники в Свердловской области заплатят более 412 тысяч за разбитый автомобиль

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Автомобиль, ехавший по трассе со скорость 80 километров, в какой-то момент попал в колею, после чего его вынесло на встречку и он столкнулся с иномаркой Toyota Hilux, которая стояла на обочине. Сотрудники ГИБДД установили, что дорога, где произошло ДТП, была скользкая, а также на ней была колея, рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда.
Владелица Nissan обратилась в суд с требованием взыскать с организации «Свердловскавтодор» 773 300 рублей за ненадлежащее качество дороги. Суд, рассматривая материалы дела, пришел к выводу, что вина в ЧП есть на истице, который не выбрал безопасную скорость в сложных дорожных условиях.
В связи с этим с ответчика суд взыскал 386 650 рублей. Женщина, обратившаяся в суд, попыталась обжаловать решение суда, но безуспешно.
Напомним, суд обязал администрацию Горноуральского ГО выплатить 20 тысяч рублей пенсионерке после того, как на нее напали бездомные собаки.