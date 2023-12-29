Дрессированные кошки приехали в Екатеринбург

Всего в уральскую столицу прибыли двадцать семь кошек и две собаки. Гостить в Екатеринбурге они будут в период с 30 декабря по 5 января. Они выступят со спектаклем Юрия Куклачева под названием «Мои любимые кошки», пишет Е1.