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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Десятки дрессированных кошек привезены в Екатеринбург

Дрессированные кошки приехали в Екатеринбург

29 декабря 2023, 13:09
Фото: Midjourney

Десятки дрессированных кошек привезены в Екатеринбург

В Екатеринбург утром 29 декабря приехали дрессированные кошки. Их доставили в окружной Дом офицеров на автобусе из Москвы.

Всего в уральскую столицу прибыли двадцать семь кошек и две собаки. Гостить в Екатеринбурге они будут в период с 30 декабря по 5 января. Они выступят со спектаклем Юрия Куклачева под названием «Мои любимые кошки», пишет Е1.

Отмечается, что питомцы перенесли дорогу отлично. Они спали и ели во время поездки.

Отмечается, что театр кошек Юрия Куклачева существует уже более 25 лет. У него нет аналогов. За эти годы кошки побывали с шоу в разных странах.

Ранее сообщалось, что кошки с котятами чуть не замерзли насмерть в Свердловской области.

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#Общество#Свердловская область#Москва#Спектакль#Шоу#Кошки#Поездка#Питомцы#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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