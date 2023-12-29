Дрессированные кошки приехали в Екатеринбург

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Всего в уральскую столицу прибыли двадцать семь кошек и две собаки. Гостить в Екатеринбурге они будут в период с 30 декабря по 5 января. Они выступят со спектаклем Юрия Куклачева под названием «Мои любимые кошки», пишет Е1.
Отмечается, что питомцы перенесли дорогу отлично. Они спали и ели во время поездки.
Отмечается, что театр кошек Юрия Куклачева существует уже более 25 лет. У него нет аналогов. За эти годы кошки побывали с шоу в разных странах.
Ранее сообщалось, что кошки с котятами чуть не замерзли насмерть в Свердловской области.