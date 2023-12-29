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Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

Где будут елки в новогоднюю ночь в Екатеринбурге. Список

Где будут елки в новогоднюю ночь в Екатеринбурге. Список

29 декабря 2023, 14:29
Фото: Midjourney
Жители и гости Екатеринбурга смогут весело провести время в праздники, прогуливаясь по новогодним елкам.

Восемь районов Екатеринбурга ждут гостей, чтобы показать свои новогодние площади с елками.

Кировский район

Горожанам будет предоставлена возможность посетить тематический городок, который создан вдохновленным русскими сказками. В этом месте можно найди фотозону «Дед Мороз и Снегурочка», лабиринт, ледовый городок.

Верх-Исетский район

На площади Субботников установлена нарядная елка и каток.

Академический район

Новогодние торжества пройдут в Преображенском парке, там создан ледовый городок, посвященный знаниям. Здесь можно встретить ледяную ученую сову и академика, а также елку, украшенную поделками школьников.

Ленинский район

Екатеринбуржцы и гости города смогут встретить Новый год на двух площадках. В парке Архипова установлена елка и скульптуры сказочных персонажей, а в поселке Совхозном у ДК «Совхозный» есть шатер из гирлянд, фотозона и каток.

Октябрьский район

На площади Обороны гостей ждут ледовые фигуры, горки и каток. В Компрессорном украшены большие новогодние деревья, а на Птицефабрике установлена ледяная фигура и елка.

Орджоникидзевский район

В сквере Орджоникидзе обновили световую инсталляцию к Новому году, а рядом с центром культуры «Эльмаш» находится ель и городок с горкой, лабиринтом и ледовой композицией в виде подиума.

Чкаловский район

Для жителей Чкаловского района будет доступно два новогодних городка. Один из них располагается в парке «Южный», в нем есть елка, новогодние фигуры и украшения, а вторая площадка расположена перед центром культуры «Горный Щит». На Химмаше также есть зимние развлечения.

Ранее сообщалось, что новогодний грузовик доставил подарки в детские дома Свердловской области.

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