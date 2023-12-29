Где будут елки в новогоднюю ночь в Екатеринбурге. Список

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Восемь районов Екатеринбурга ждут гостей, чтобы показать свои новогодние площади с елками.
Горожанам будет предоставлена возможность посетить тематический городок, который создан вдохновленным русскими сказками. В этом месте можно найди фотозону «Дед Мороз и Снегурочка», лабиринт, ледовый городок.
На площади Субботников установлена нарядная елка и каток.
Новогодние торжества пройдут в Преображенском парке, там создан ледовый городок, посвященный знаниям. Здесь можно встретить ледяную ученую сову и академика, а также елку, украшенную поделками школьников.
Екатеринбуржцы и гости города смогут встретить Новый год на двух площадках. В парке Архипова установлена елка и скульптуры сказочных персонажей, а в поселке Совхозном у ДК «Совхозный» есть шатер из гирлянд, фотозона и каток.
На площади Обороны гостей ждут ледовые фигуры, горки и каток. В Компрессорном украшены большие новогодние деревья, а на Птицефабрике установлена ледяная фигура и елка.
В сквере Орджоникидзе обновили световую инсталляцию к Новому году, а рядом с центром культуры «Эльмаш» находится ель и городок с горкой, лабиринтом и ледовой композицией в виде подиума.
Для жителей Чкаловского района будет доступно два новогодних городка. Один из них располагается в парке «Южный», в нем есть елка, новогодние фигуры и украшения, а вторая площадка расположена перед центром культуры «Горный Щит». На Химмаше также есть зимние развлечения.
Ранее сообщалось, что новогодний грузовик доставил подарки в детские дома Свердловской области.