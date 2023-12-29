Где будут елки в новогоднюю ночь в Екатеринбурге. Список

Для жителей Чкаловского района будет доступно два новогодних городка. Один из них располагается в парке «Южный», в нем есть елка, новогодние фигуры и украшения, а вторая площадка расположена перед центром культуры «Горный Щит». На Химмаше также есть зимние развлечения.