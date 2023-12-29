Главная елка и ледовый городок Екатеринбурга все-таки открылись

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Ведущей темой ледового городка стало 225-летие со дня рождения Александра Пушкина. Соответственно, ледовый мастера создали сказочных героев писателя. Сообщается, что все горки и фигуры прошли проверки и являются безопасными.
В центре площади располагается новогодняя искусственная елка стоимостью 25 миллионов рублей. Каждый день во время каникул в городке будут концерты.
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов присутствовал на открытии городка. Он выразил уверенность в том, что посетители города будут наслаждаться площадью на протяжении всех каникул. Сам мэр отметил, что отпразднует Новый год с семьей.
Ранее сообщалось, где будут елки в новогоднюю ночь в Екатеринбурге.