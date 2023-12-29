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Published Сегодня, 15:29

Modified Сегодня, 15:31

Updated Сегодня, 15:31

В Екатеринбурге открыли ледовый городок, не смотря на потепление

Главная елка и ледовый городок Екатеринбурга все-таки открылись

29 декабря 2023, 15:29
Фото: Официальный портал Екатеринбурга

В Екатеринбурге открыли ледовый городок, не смотря на потепление

Главный ледовый городок Екатеринбурга открылся, несмотря на перепады температур.

Ведущей темой ледового городка стало 225-летие со дня рождения Александра Пушкина. Соответственно, ледовый мастера создали сказочных героев писателя. Сообщается, что все горки и фигуры прошли проверки и являются безопасными.

В центре площади располагается новогодняя искусственная елка стоимостью 25 миллионов рублей. Каждый день во время каникул в городке будут концерты.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов присутствовал на открытии городка. Он выразил уверенность в том, что посетители города будут наслаждаться площадью на протяжении всех каникул. Сам мэр отметил, что отпразднует Новый год с семьей.

Ранее сообщалось, где будут елки в новогоднюю ночь в Екатеринбурге.

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#Свердловская область#Новый год#Ледовый городок#Елка#Новогодняя елка#Екатеринбург#Камилла Булгакова
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