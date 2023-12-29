Как в «Иронии судьбы». В Екатеринбурге увеличился интерес к баням и саунам

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
По информации «Авито Услуги», по сравнению с предыдущим годом интерес к баням в Екатеринбурге сильно возрос, а, именно, более чем на 50%.
Кроме того, аналитики сообщают, что возрос спрос и на услуги массажа, также интерес у местных жителей вызывают СПА-центры.
Средняя стоимость посещения бани в Екатеринбурге стартует от 1000 рублей. Цена может меняться, учитывая разные варианты услуг комплексов.
Ранее сообщалось, чем заняться в Нижнем Тагиле в предстоящие каникулы.