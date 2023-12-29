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Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

В Екатеринбурге перед Новым годом вырос спрос на бани

Как в «Иронии судьбы». В Екатеринбурге увеличился интерес к баням и саунам

29 декабря 2023, 13:17
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге перед Новым годом вырос спрос на бани

В Екатеринбурге увеличился спрос на услуги саун и бань перед Новым годом.

По информации «Авито Услуги», по сравнению с предыдущим годом интерес к баням в Екатеринбурге сильно возрос, а, именно, более чем на 50%.

Кроме того, аналитики сообщают, что возрос спрос и на услуги массажа, также интерес у местных жителей вызывают СПА-центры.

Средняя стоимость посещения бани в Екатеринбурге стартует от 1000 рублей. Цена может меняться, учитывая разные варианты услуг комплексов.

Ранее сообщалось, чем заняться в Нижнем Тагиле в предстоящие каникулы.

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#Свердловская область#Новый год#Баня#Сауна#Екатеринбург#Камилла Булгакова
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