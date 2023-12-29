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Кобяков: В 2024 году на деловых площадках России ожидаются большие делегации из Индии

Кобяков: В 2024 году на деловых площадках России ожидаются большие делегации из Индии

29 декабря 2023, 14:51
В уходящем году бизнесмены и представители власти Индии принимали активное участие в мероприятиях, проводимых Фондом Росконгресс в России и Индии. В наступающем году таких визитов будет ещё больше.

Советник Президента РФ Антон Кобяков заявил, что сотрудничество двух стран вышло на новый стратегический уровень. Свидетельством этому может служить рост объёма взаимной торговли — он превысит $50 млрд. Прогресс достигнут в том числе в переговорах о планах совместной разработки военной техники. Также значительных успехов удалось достичь в нефтяной сфере. В будущем году также ожидаются визиты делегаций высокого уровня из Индии, сообщает 56orb.ru.

Индийские бизнесмены заинтересованы в сотрудничестве с партнёрами из России, а также к предстоящему Петербургскому международному экономическому форуму, который состоится с 5 по 8 июня 2024 года. В 2023 году Индия была широко представлена на российских деловых мероприятиях, в том числе на ПМЭФ.

В декабре 2023 года в Дели, Мумбаи и Бангалоре в рамках подготовки к Петербургскому международному экономическому форуму — 2024 была организована серия мероприятий, в ходе которых обсуждались перспективы развития российско-индийских экономических и гуманитарно-партнерских отношений в контексте ПМЭФ. В выездных сессиях участвовали свыше 150 представителей ведущих компаний и СМИ Республики Индии.

Уже в конце текущего года в Москве прошёл XIV Индийско-российский бизнес-диалог. В нём также приняли участие представители бизнес-сообщества двух стран, различных ведомств и не только.

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