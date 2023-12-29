Кобяков: В 2024 году на деловых площадках России ожидаются большие делегации из Индии

Индийские бизнесмены заинтересованы в сотрудничестве с партнёрами из России, а также к предстоящему Петербургскому международному экономическому форуму, который состоится с 5 по 8 июня 2024 года. В 2023 году Индия была широко представлена на российских деловых мероприятиях, в том числе на ПМЭФ.