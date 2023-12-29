Кобяков: В 2024 году на деловых площадках России ожидаются большие делегации из Индии

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Советник Президента РФ Антон Кобяков заявил, что сотрудничество двух стран вышло на новый стратегический уровень. Свидетельством этому может служить рост объёма взаимной торговли — он превысит $50 млрд. Прогресс достигнут в том числе в переговорах о планах совместной разработки военной техники. Также значительных успехов удалось достичь в нефтяной сфере. В будущем году также ожидаются визиты делегаций высокого уровня из Индии, сообщает 56orb.ru.
Индийские бизнесмены заинтересованы в сотрудничестве с партнёрами из России, а также к предстоящему Петербургскому международному экономическому форуму, который состоится с 5 по 8 июня 2024 года. В 2023 году Индия была широко представлена на российских деловых мероприятиях, в том числе на ПМЭФ.
В декабре 2023 года в Дели, Мумбаи и Бангалоре в рамках подготовки к Петербургскому международному экономическому форуму — 2024 была организована серия мероприятий, в ходе которых обсуждались перспективы развития российско-индийских экономических и гуманитарно-партнерских отношений в контексте ПМЭФ. В выездных сессиях участвовали свыше 150 представителей ведущих компаний и СМИ Республики Индии.
Уже в конце текущего года в Москве прошёл XIV Индийско-российский бизнес-диалог. В нём также приняли участие представители бизнес-сообщества двух стран, различных ведомств и не только.