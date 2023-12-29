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Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

В Свердловской области появятся научные площадки для детей

Куйвашев поддержал инициативу президента РФ по созданию научных детских площадок

29 декабря 2023, 06:31
Фото: Midjourney

В Свердловской области появятся научные площадки для детей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев планирует создать в регионе научные детские площадки.

По словам замглавы Свердловской области Алексея Шмыкова, в регионе будет создан музей, в котором школьники смогут ознакомиться с последними достижениями в разных сферах российской науки. Об этом рассказали в Департаменте информполитики области.

Данные площадки для детей показывают процессы и объекты, а также развивают мышление, внимание и память у школьников.

Напомним, школьники из Нижнего Тагила рассказали о том, какое впечатление на них произвела выставка «Россия», которая проводилась в Москве в районе ВДНХ.

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#Общество#Дети#Свердловская область#Школьники#Губернатор#Евгений Куйвашев#Регион#Поддержка#Инициатива#Президент РФ#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Департамент информполитики
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