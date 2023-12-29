Куйвашев поддержал инициативу президента РФ по созданию научных детских площадок

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
По словам замглавы Свердловской области Алексея Шмыкова, в регионе будет создан музей, в котором школьники смогут ознакомиться с последними достижениями в разных сферах российской науки. Об этом рассказали в Департаменте информполитики области.
Данные площадки для детей показывают процессы и объекты, а также развивают мышление, внимание и память у школьников.
Напомним, школьники из Нижнего Тагила рассказали о том, какое впечатление на них произвела выставка «Россия», которая проводилась в Москве в районе ВДНХ.