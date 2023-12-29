Малышевский мост в Екатеринбурге будет реконструирован

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Сейчас необходимо провести анализ автомобильного движения и продумать развязку на мосту, рассказал Е1 депутат екатеринбургской думы Владимир Крицкий.
Кроме того, специалисты, занимающиеся разработкой проекта, поработают над организацией съездов, а также подумать о том, надо ли выносить трамвайные линии.
Администрация города выделила на данный проект 5 миллионов рублей.
Напомним, с 10 января по 30 июня 2024 года в Нижнем Тагиле будет перекрыт участок транспортного движения на улице Октябрьской Революции.