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Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Реконструкция Малышевского моста в Екатеринбурга находится в стадии разработки

Малышевский мост в Екатеринбурге будет реконструирован

29 декабря 2023, 11:06
Фото: 1MI

Реконструкция Малышевского моста в Екатеринбурга находится в стадии разработки

В Екатеринбурге началась разработка проекта реконструкции Малышевского моста, который ведёт в район ЖБИ из центра.

Сейчас необходимо провести анализ автомобильного движения и продумать развязку на мосту, рассказал Е1 депутат екатеринбургской думы Владимир Крицкий.

Кроме того, специалисты, занимающиеся разработкой проекта, поработают над организацией съездов, а также подумать о том, надо ли выносить трамвайные линии.

Администрация города выделила на данный проект 5 миллионов рублей.

Напомним, с 10 января по 30 июня 2024 года в Нижнем Тагиле будет перекрыт участок транспортного движения на улице Октябрьской Революции.

Проект реконструкции моста-плотины в Нижнем Тагиле прошел экспертизу
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