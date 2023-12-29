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Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

Дополнительные электрички пустят между Екатеринбургом и Верхотурьем

Между Екатеринбургом и Верхотурьем поедут дополнительные электрички

29 декабря 2023, 08:32
Фото: 1MI

Дополнительные электрички пустят между Екатеринбургом и Верхотурьем

Между Екатеринбургом и Верхотурьем начнут курсировать дополнительные электрички. Они начнут движение с 3 января, рассказали в пресс-службе СвЖД.

С 3 по 8 января рейсы будут выполняться ежедневно, а далее поезда будут ездить по выходным и праздникам. Перевозчиком является АО «Свердловская пригородная компания».

Отмечается, что установленное расписание будет удобно пассажирам, которые путешествуют по Свердловской области. В 6:53 поезд будет ехать из Екатеринбурга, а в 11:28 — останавливаться в Верхотурье.

Обратно поезд должен будет выехать в 17:43. По маршруту следования будут осуществлены следующие остановки: ВИЗ, Верх-Нейвинск, Невьянск, Нижний Тагил, Смычка, Баранчинская, Гороблагодатская, Кушва, Верхняя, Выя.

Ранее сообщалось, что дополнительные поезда появятся в Свердловской области на новогодних праздниках.

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