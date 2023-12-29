Между Екатеринбургом и Верхотурьем поедут дополнительные электрички

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
С 3 по 8 января рейсы будут выполняться ежедневно, а далее поезда будут ездить по выходным и праздникам. Перевозчиком является АО «Свердловская пригородная компания».
Отмечается, что установленное расписание будет удобно пассажирам, которые путешествуют по Свердловской области. В 6:53 поезд будет ехать из Екатеринбурга, а в 11:28 — останавливаться в Верхотурье.
Обратно поезд должен будет выехать в 17:43. По маршруту следования будут осуществлены следующие остановки: ВИЗ, Верх-Нейвинск, Невьянск, Нижний Тагил, Смычка, Баранчинская, Гороблагодатская, Кушва, Верхняя, Выя.
Ранее сообщалось, что дополнительные поезда появятся в Свердловской области на новогодних праздниках.