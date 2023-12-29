Модульбанк и беговая платформа MoneyRun будут ориентировать граждан на ЗОЖ

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Подобные программы функционируют и в финансовых учреждениях. Многие банки располагают собственными инструментами для популяризации идей здорового образа жизни среди граждан и активно привлекают их к участию в различных социальных проектах, спонсорских программах и инициативах.
Такие организации охотно обеспечивают финансовую поддержку для спортивных мероприятий, организованных как на местном, так и на национальном уровне, материальную поддержку для спортивных клубов и федераций спорта, участвуют в развитии спортивной инфраструктуры — от открытия стадионов и спорткомплексов до оснащения тренажерных залов, присоединяются к проектам, запущенным для ознакомления россиян с принципами ЗОЖ.
Отдельные кредитные организации в целях поддержки ЗОЖ привлекают своих клиентов к участию в программах лояльности, предполагающих скидки или другие бонусы для всех ведущих активный образ жизни и участвующих в спортивных мероприятиях.
Примером такой практики является совместный проект Модульбанка с компанией MoneyRun. Эта инициатива запущена для поддержки бегового сообщества. Километры, которые участники проекта преодолевают во время своих пробежек, можно обменять на деньги через мобильное приложение MoneyRun. Согласно правилам проекта, участнику предоставят возможность с каждым новым забегом повышать свой уровень, обменивая километры на рубли по все более высокому курсу. Деньги можно будет вывести на банковскую карту и потратить на любые нужды. В настоящее время к проекту могут присоединиться только сотрудники банка, но скоро такая возможность будет и у клиентов. Комментируя деятельность кредитной организации в проекте, глава правления Модульбанка Павел Семенов заявил, что через мотивацию к занятиям спортом банк помогает своим сотрудникам расширить эффективность в работе и в жизни. Работники с хорошим здоровьем и настроением всегда лучше справляются с решением задач, требующих творческого подхода, также они легче преодолевают препятствия, выразил уверенность Павел Семенов.
В последние годы Модульбанк занял в деловом мире место предпринимательского хаба и активно содействует популяризации практик ЗОЖ в рабочих коллективах бизнес-сообщества. Подобные инициативы обеспечивают позитивные результаты для всех участников процесса: работодатели сотрудничают со здоровыми во всех аспектах работниками, а сотрудники обнаруживают новую мотивацию активно поддерживать здоровье.