Модульбанк и беговая платформа MoneyRun будут ориентировать граждан на ЗОЖ

Примером такой практики является совместный проект Модульбанка с компанией MoneyRun. Эта инициатива запущена для поддержки бегового сообщества. Километры, которые участники проекта преодолевают во время своих пробежек, можно обменять на деньги через мобильное приложение MoneyRun. Согласно правилам проекта, участнику предоставят возможность с каждым новым забегом повышать свой уровень, обменивая километры на рубли по все более высокому курсу. Деньги можно будет вывести на банковскую карту и потратить на любые нужды. В настоящее время к проекту могут присоединиться только сотрудники банка, но скоро такая возможность будет и у клиентов. Комментируя деятельность кредитной организации в проекте, глава правления Модульбанка Павел Семенов заявил, что через мотивацию к занятиям спортом банк помогает своим сотрудникам расширить эффективность в работе и в жизни. Работники с хорошим здоровьем и настроением всегда лучше справляются с решением задач, требующих творческого подхода, также они легче преодолевают препятствия, выразил уверенность Павел Семенов.